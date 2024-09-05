Блогер, письменник, один із засновників "Демсокири" поділився думками, де брати ресурси на оборону

Уряд повинен звільнити державу від витрат на утримання поліції охорони й перерозподілити ці ресурси на потреби військових та патрульних, які борються зі злочинністю та виконують важливі завдання на фронті. Відповідна реформа допоможе більш ефективно використовувати кадровий ресурс і державні кошти.

Наразі в Україні існує ситуація, коли поліція охорони з чисельністю у 16 000 працівників, зокрема, займається охороною приватних об'єктів і підприємств, що насправді є функціями, які могли б виконувати приватні охоронні компанії. В той час як патрульні поліцейські, які активно працюють на фронті, стикаються з нестачею ресурсів, поліція охорони бездіяльно виконує функції, що не є пріоритетними у контексті нинішньої ситуації в країні. А тут – чотири бригади псевдополіцейських, які на виклики не їздять, від мобілізації приховані й в цілому чудово себе почувають.

У вас, Денис Шмигаль, я чув, грошей в бюджеті не вистачає? Розганяйте департамент поліції охорони МВС, працівників або в "патрульку", або до Міноборони на формування нових бригад. Там, я чув, у нас на Покровському напрямку не вистачає людей? Беріть — осьо вони.

Позашляховиків у поліції охорони є певна кількість. Я постійно у Києві бачу на дорогах ці красиві білі "міцубісі" з пропозицією встановити сигналізацію. Охороняти кіоски та квартири можуть приватні охоронці. А уряд відзвітує, що держава стала утримувати на 16 тисяч людей менше, позбувшись при цьому невластивих для себе функцій. Не думаю, щоб у країнах Європи чи у США держава утримувала б охоронну фірму за кошти платників податків, а ці самі платники роками мовчали й не ставили питання — навіщо.

Джерело: Facebook-сторінка Юрія Гудименка