Возникает легкий диссонанс. В США полно техники и оружия для Украины - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блоггер опроверг утверждение о том, что в США заканчиваются запасы оружия для Украины
У США заканчиваются запасы оружия для Украины… Серьёзно?
Согласно открытым источникам на балансе у армии США стоит более 8 100 танков M1A1 Abrams разных модификаций. Из них более 2 650 в эксплуатации, остальные на хранении. Украине был передан батальон – 31 танк.
M2A2 Bradley — на балансе армии США более 6 200 этих ББМ. Из них около 1 500 в строю, остальные на хранении. Украине было передано около 300 единиц.
Stryker — на балансе армии США более 4 400 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении. Украине было передано 189.
М113 — на балансе армии США около 5 000 этих БМП. Украине было передано 200 ед.
М1117 — на балансе армии США 2 900 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении. Украине было передано 250 ед.
International MaxxPro — на балансе армии США более 3 000 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 440 ед.
Oshkosh L-ATV — на балансе армии США более 7 500 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 0 ед.
Могу ещё долго продолжать по номенклатуре используемой армией США техники.
Собственно, когда я вижу заголовок о том, что США не передают, что – либо Украине, потому, что у них это заканчивается, у меня возникает лёгкий диссонанс, между фантазиями в излагаемом западными СМИ тексте и объективной реальностью.
Источник: сообщение в Telegram-канале Александра Коваленко
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