Військовий оглядач і блогер спростував твердження про те, що у США закінчуються запаси зброї для України

У США закінчуються запаси зброї для України… Серйозно?

Згідно з відкритими джерелами на балансі в армії США перебуває понад 8100 танків M1A1 Abrams різних модифікацій. З них понад 2650 в експлуатації, решта на зберіганні. Україні було передано батальйон – 31 танк.

M2A2 Bradley — на балансі армії США понад 6200 цих ББМ. З них близько 1500 у строю, решта на зберіганні. Україні було передано близько 300 одиниць.

Stryker — на балансі армії США понад 4400 цих БТР, з яких 1800 у користуванні, решта на зберіганні. Україні було передано 189.

М113 — на балансі армії США близько 5000 цих БМП. Україні було передано 200 од.

М1117 — на балансі армії США 2900 цих БТР, з яких 1800 у користуванні, інші на зберіганні. Україні було передано 250 од.

International MaxxPro – на балансі армії США понад 3 000 цих бронеавтомобілів, з яких Україні було передано 440 од.

Oshkosh L-ATV – на балансі армії США понад 7 500 цих бронеавтомобілів, з яких Україні було передано 0 од.

Можу ще довго продовжувати за номенклатурою техніки, що використовується армією США.

Власне, коли я бачу заголовок про те, що США не передають, що-небудь Україні, тому що в них це закінчується, у мене виникає легкий дисонанс, між фантазіями у викладеному західними ЗМІ тексті та об'єктивною реальністю.

Джерело: допис в Telegram-каналі Олександра Коваленка