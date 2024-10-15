Мы проваливаем мобилизацию из-за абсолютного отсутствия единого вектора.

Как может одно государство идти одновременно в сторону "нам нужны солдаты на фронт" и "давайте забронируем всех кого можно и особенно кого нельзя"? Это же безумие на грани дебилизма.

У нас есть мобилизационный резерв – например, 5 млн человек (подсчет "Texty.org.ua "). Мы ежедневно его исчерпываем, убавляем – и делаем это направленно и намеренно! Не побороли коррупцию в МСЭК и ВЛК – считай, еще тысяча (или больше) здоровых мужчин за деньги ЕЖЕДНЕВНО получают свидетельство, позволяющее им не идти в армию. Не побороли коррупцию в миграционной службе, в пограничных службах – считай еще сотни людей В ДЕНЬ выезжают (выбегают, следуют) и не возвращаются.

Государство закрыло полтора (а может и больше) миллиона человек от мобилизации как забронированных, как "критическую инфраструктуру". И мы прекрасно понимаем, что большая часть из них работает на предприятиях, которые не являются критическими ни в какой трактовке этого термина. Это магазины стройматериалов, это игорный, мать его, бизнес, это торговые сети, это футбольные и не только клубы, чьи владельцы сумели "договориться" — за деньги или на собственных связях. Сколько это из полутора миллионов забронированных? Я не знаю.

В моем "любимом" департаменте полиции охраны, о котором я уже писал – 16 000 человек. На военный лад – четыре бригады, все забронированы. А есть еще и другие департаменты в Нацполе, есть военизированная охрана Укрзализныци, есть судебная охрана, есть много, многое другое только у самого государства. А еще вышеперечисленные забронированные частные бизнесы в огромном количестве.

А еще мы уверенно идем курсом на "экономическое бронирование" (читай — легальный "откуп" от армии), который еще больше уменьшит наш мобилизационный резерв. То есть мы как государство системно делаем все, чтобы как можно меньше людей в стране даже ТЕОРЕТИЧЕСКИ можно было бы мобилизовать.

И одновременно мы тратим колоссальную энергию (и имеем огромный рост дизморали) из-за того, что таскаем по улицам людей по одному. Это банально неэффективно. И еще более неэффективно, учитывая, что государство разговорами об "экономическом бронировании" и неэффективной борьбой с коррупцией фактически подталкивает потенциальных мобилизованных бойцов не готовиться к боям, а искать "варики пропетят".

Потому что месседж от государства "за стрекозы в армию можно не ходить" звучит разве что не вслух.

Государство должно сейчас, сегодня, уже вчера показать, что оно увеличивает мобилизационный резерв, а не уменьшает. Это в первую очередь максимальное снятие брони и наказание тех, кто бронировал за деньги. Это в то же время четкое заявление о том, что никакого экономического бронирования не будет. И – снова в первую очередь – максимально эффективная борьба с коррупцией повсюду, где за бабки сокращается наш мобилизационный резерв.

Да, все это – в первую очередь. Второй очереди здесь нет. Если мы не выполняем первую, вторую будут исследовать историки в мире с другими границами Украины на политической карте.

И это – в лучшем случае. В худшем и карта и мир обойдутся без нас.

Доклад окончил.