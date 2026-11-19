Крымский мост пережил несколько атак, но последняя стала особенно разрушительной

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Президент России Владимир Путин вновь пригрозил Украине масштабным ответом после атак на Крымский мост. Он заявил, что российская реакция будет "намного болезненнее", чем действия Киева, а сам мост назвал исключительно гражданским объектом.

Это не первая угроза Москвы после повреждения переправы через Керченский пролив. "Телеграф" проанализировал, когда Украина атаковала Крымский мост с начала полномасштабного вторжения, как на это реагировал Кремль и какие российские удары по украинским городам Москва прямо называла местью.

Что Путин заявил после новых атак

Во время общения с журналистами 19 ноября Путин прокомментировал последние удары по Крымскому мосту. По его словам, Москва ранее обсуждала на заседании Совбеза РФ возможность договоренностей о прекращении огня в отдельных сферах, однако после атак на переправу решила от этого отказаться.

Российский президент также заявил:

"Наш ответ будет намного болезненнее, чем то, что Киев сделал с Крымским мостом. Я хочу, чтобы все это знали".

Отдельно Путин отрицал использование переправы для военных перевозок и транспортировки нефти.

"Крымский мост – это исключительно гражданский объект. Он уже давно не используется для перевозки нефти и боеприпасов. Мы даже не перевозили нефть по этому мосту. Это был сугубо гражданский объект".

В то же время Крымский мост имеет важное логистическое значение для России: он соединяет территорию РФ с оккупированным полуостровом и используется для снабжения его населения и российских войск.

Октябрь 2022 года: первая атака и массированный ракетный удар по Украине

Первый масштабный взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автомобильной части переправы взорвался грузовик, после чего загорелись цистерны железнодорожного поезда с топливом. В результате пожара и взрыва обрушились два автомобильных пролета, также была повреждена железнодорожная часть моста.

По данным российских следователей, погибли трое человек, находившихся в автомобиле рядом с грузовиком. Движение по переправе частично остановили, а позднее постепенно восстановили.

Последствия атаки на крымский мост 8 октября 2022 года

Тогда украинские власти официально не взяли на себя ответственность за операцию. Однако 26 июля 2023 года тогдашний глава СБУ Василий Малюк публично подтвердил причастность спецслужбы к уничтожению части моста.

"Это одна из наших реализаций, а именно уничтожение Крымского моста 8 октября прошлого года", – заявил Малюк во время мероприятия по гашению почтовой марки, посвященной работе украинских спецслужб.

Уже на следующий день после взрыва, 9 октября, Владимир Путин назвал произошедшее "террористическим актом", направленным на уничтожение критически важной гражданской инфраструктуры России. Он обвинил в организации взрыва украинские спецслужбы.

10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине . Под обстрелами оказались Киев, Львов, Днепр, Запорожье, Харьков и другие города. Российские ракеты попадали в объекты энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры, а также в жилую застройку и общественные пространства.

По данным Министерства внутренних дел Украины, по состоянию на вечер 10 октября погибли 14 человек, еще 97 получили ранения. К тому моменту правоохранители сообщали о повреждении около 70 объектов, среди которых 29 объектов критической инфраструктуры, четыре многоэтажных дома, 35 частных домов и школа в Киеве.

Ракетный удар по Шевченковскому району Киева

Путин лично связал ракетный обстрел со взрывом на Крымском мосту. Во время заседания Совета безопасности России 10 октября он заявил, что решение о массированном ударе было принято по предложению Минобороны и в соответствии с планом Генерального штаба.

"В случае продолжения попыток совершения террористических актов на нашей территории ответы со стороны России будут жесткими и по своему масштабу будут соответствовать уровню создаваемых для Российской Федерации угроз", – пригрозил российский президент.

2 декабря Путин вновь вернулся к теме Крымского моста во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. По сообщению Кремля, российский президент назвал удары по украинской инфраструктуре "вынужденным и неизбежным ответом" на действия Киева, в частности атаки на Крымский мост и энергетические объекты.

17 июля 2023 года: атака Sea Baby и российский "удар возмездия" по Одессе и Николаеву

В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два морских беспилотника . В результате взрывов была повреждена автомобильная часть переправы, движение автомобилей остановили, а железнодорожное сообщение временно приостанавливали. Погибли двое взрослых, находившихся в легковом автомобиле, их 14-летняя дочь получила ранения.

Сначала Киев официально не подтверждал причастность к операции. Однако 16 августа тогдашний глава СБУ Василий Малюк заявил, что именно украинская спецслужба совместно с Военно-морскими силами провела атаку. По его словам, для этого использовали морские дроны Sea Baby.

Последствия атаки по Крымскому мосту

Уже следующей ночью Россия атаковала юг Украины. 18 июля Минобороны РФ назвало обстрел Одессы и Николаева "массированным ударом возмездия" за повреждение Крымского моста.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ночью массированный удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с использованием безэкипажных катеров", – заявили в российском ведомстве.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время атаки Россия выпустила шесть крылатых ракет "Калибр" и 36 беспилотников. Украинская ПВО сбила все шесть ракет и 31 дрон. Обломки и взрывные волны повредили портовую инфраструктуру и жилые дома.

Россияне повредили объекты инфраструктуры

19 июля обстрелы Одессы продолжились. Российские войска второй раз подряд атаковали портовую инфраструктуру. Украинские власти сообщили о повреждении зерновых и масличных терминалов. Президент Владимир Зеленский заявил, что российские войска целенаправленно били по инфраструктуре зернового соглашения.

Отметим, что 17 июля Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы, которая обеспечивала экспорт украинского зерна морем. Поэтому последующие удары по портовым объектам происходили не только на фоне атаки на Крымский мост, но и после прекращения действия зернового соглашения.

3 июня 2025 года – подрыв подводных опор

3 июня 2025 года СБУ заявила о третьей успешной операции против Крымского моста. По словам спецслужбы, агенты в течение нескольких месяцев минировали подводные опоры сооружения, а в 04:44 активировали взрывное устройство. Мощность заряда составляла 1100 кг в тротиловом эквиваленте. СБУ утверждала, что подводные конструкции опор получили серьезные повреждения. Движение по мосту временно остановили примерно на три часа, после чего его восстановили.

В отличие от предыдущих атак, немедленной официально объявленной российской кампании возмездия не было. 3 июня ISW отмечал , что российские государственные СМИ и представители власти еще не комментировали удар. На следующий день Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва, однако заявил, что мост не поврежден и продолжает работать.

В тот же день российские войска обстреляли центр Сум реактивными системами залпового огня. В результате атаки погибли шестеро человек. Однако оснований связывать этот удар с подрывом Крымского моста нет: российская сторона не называла его ответом, а независимые источники не установили такой связи.

16–17 ноября 2026 года – масштабная операция по уничтожению арки Крымского моста

В ночь на 17 ноября Украина нанесла новый удар по Крымскому мосту (после предыдущей атаки в ночь на 16 ноября). Как сообщил президент Владимир Зеленский, это была завершающая, седьмая фаза операции, которая продолжалась несколько недель. В СБУ уточнили, что подготовка велась в течение месяца, а на финальном этапе к спецслужбе присоединились другие составляющие Сил обороны Украины, в частности подразделения ВМС, Сил беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии.

После атаки обрушенные конструкции оказались у опор переправы

Сначала украинские силы систематически выводили из строя российские средства ПВО, радиолокационные станции и комплексы радиоэлектронной борьбы. На финальном этапе применили украинские беспилотники и ракеты: по автомобильной части отработали ракеты-дроны "Паляница", а по железнодорожной били ракеты "Нептун", "Рута" и крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

По данным СБУ и Генштаба, в результате удара обрушилась одна из металлических арок и автомобильный пролет моста. Железнодорожная часть также получила повреждения.

На этот раз украинская сторона прямо связала операцию с российскими атаками на украинскую транспортную инфраструктуру. Министр обороны Евгений Хмара заявил, что Россия в течение предыдущих месяцев целенаправленно наносила удары по мостам в Запорожье, Днепре, Киеве и Одесской области, поэтому удар по Крымскому мосту стал зеркальным ответом на эти действия.

В ночь на 19 ноября Военно-морские силы ВСУ нанесли очередной удар ракетами "Нептун" по железнодорожной части моста и в район арки, после чего движение поездов снова остановили.

Последствия удара ракетами "Нептун"

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто построил Крымский мост и сколько это стоило.