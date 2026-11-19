На большей части страны температура будет держаться около нуля.

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После непродолжительного периода потепления в Украину идут настоящие зимние морозы. Уже 26 ноября в Ивано-Франковской и Черновицкой областях столбики термометров ночью опустятся до -11 °C.

Об этом свидетельствуют данные сервиса по мониторингу погоды Ventusky. Самая холодная зона на карте охватывает часть юго-западной границы Украины.

Так, в ночь на 26 ноября самый сильный мороз прогнозируется в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Там местами температура опустится до -11 °C.

Метка −11 °C на карте расположена юго-западнее Черновцов

В то же время, утром этого дня на большей части Украины ожидается умеренная погода. Температура воздуха днем будет достигать от 0 до -3 °C.

Важно знать: Долгосрочные климатические прогнозы — это расчет статистических вероятностей и смещения многолетних норм, а не точный календарь погоды по дням. Атмосфера Земли — динамическая система, склонная к резким локальным изменениям. Синоптические службы регулярно обновляют свои расчеты (обычно 10–15 числа каждого месяца), поэтому среднесрочные корректировки неизбежны.

Когда в Украине прекратятся дожди и похолодает

Как сообщал "Телеграф", изменение погоды в Украине на текущей неделе будут определять пониженное атмосферное давление и влажные воздушные массы из Европы и Средиземноморья. Атмосферные фронты с запада принесут дожди на большую часть Украины . В четверг, 19 ноября, дождливая погода сохранится, днем на Левобережье ожидаются сильные дожди, а в Крыму и Приазовье местами ожидаются грозы. В течение недели также прогнозируют густые туманы с понижением видимости до 100–200 метров и дожди разной интенсивности.

Обильные осадки прекратятся с понижением температуры воздуха, который ожидается до конца недели. Так, в воскресенье, 22 ноября, ночью в большинстве областей пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, а днем существенных осадков не ожидается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли снег на Рождество по предварительным прогнозам синоптиков.