Блогер и бизнесмен пишет, что следующий удар может быть ядеркой

• Россия притаскивает на фронт 11 тысяч кндровских солдат.

• США отвечают разрешением бить по РФ ракетами Атакмс и Шторм Шедоу.

• Украина бьет по объектам в Брянской и Курской областях Атакмсами и Штормами.

• z-еб***ы (хором): Ядеркой ходи!!!

• РФ запускает по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.

МБР предназначены для уничтожения стратегически важных объектов противника на расстоянии нескольких тысяч километров. С помощью ядерного заряда, конечно.

Вместо этого дорогущая ракета без ядерного заряда летит на 800 км с непонятными последствиями.

Очевидно, целью этого мероприятия было показать, что следующий удар может быть ядерным.

Я никогда не отбрасывал вероятность нанесения Россией ядерного удара. Но эта вероятность всегда была маленькой, пусть и чуть менее маленькой во время кризиса российских войск осенью 2022 (Харьков, Херсон).

Сейчас российские войска, к сожалению, не в кризисе. Путин в "оружии последнего шанса" не нуждается. Выгоды и риски применения ядерки показывают отрицательный баланс. Так что вероятность применения остается околонулевой.

Стоит ли жать повторения ударов МБР? Таких ракет мало, они слишком ценны, чтобы использовать тупо для устрашения. А по разрушительной способности они сопоставимы с несколькими Искандерами-М. Так что большого смысла в повторении нет, но мы имеем дело с людьми со специфической логикой, поэтому отбрасывать и такую вероятность не будем.

Итого. Все это мероприятие — очень дорогостоящее и вероятно разовое медиа-событие, изображающее "ответку".

В остальном — следим за графиком работы посольства США.

Источник — Роман Шрайк в Телеграм.