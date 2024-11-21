Блогер і бізнесмен пише, що наступний удар може бути ядеркою

• Росія притягує на фронт 11 тисяч кндровських солдатів.

• США відповідають дозволом бити по РФ ракетами Атакмс та Шторм Шедоу.

• Україна б’є по об’єктах у Брянській та Курській областях Атакмсами та Штормами.

• z-еб***и (хором): Ядеркою ходи!

• РФ запускає Україною міжконтинентальну балістичну ракету.

МБР призначені для знищення стратегічно важливих об’єктів супротивника на відстані кількох тисяч кілометрів. За допомогою ядерного заряду, звісно.

Натомість дорога ракета без ядерного заряду летить на 800 км із незрозумілими наслідками.

Очевидно, метою цього заходу було показати, що наступний удар може бути ядерним.

Я ніколи не відкидав ймовірність завдання Росією ядерного удару. Але ця ймовірність завжди була маленькою, хай і трохи меншою під час кризи російських військ восени 2022 року (Харків, Херсон).

Наразі російські війська, на жаль, не в кризі. Путін "зброю останнього шансу" не потребує. Вигоди та ризики застосування ядерки показують негативний баланс. Тож ймовірність застосування залишається навколонульовою.

Чи варто тиснути на повторення ударів МБР? Таких ракет мало, вони надто цінні, щоби використовувати тупо для залякування. А за руйнівною здатністю вони можна порівняти з кількома Іскандерами-М. Тож великого сенсу у повторенні немає, але ми маємо справу з людьми зі специфічною логікою, тому відкидати і такої ймовірності не будемо.

Разом. Весь цей захід — дуже дорога і ймовірно разова медіа-подія, що зображує "відповідь".

В іншому — стежимо за графіком роботи посольства США.

Джерело — Роман Шрайк у Телеграм.