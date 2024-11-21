Россияне ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Детали в Воздушных силах не разглашают

В четверг, 21 ноября, Россия из Астраханской области запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Произошло это во время воздушной атаки.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

"Из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области из истребителя МиГ-31К — аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков —" Волгоградская), – говорится в сообщении.

Что это могла быть за ракета

Официально Воздушные Силы не указывают тип межконтинентальной ракеты, однако накануне сетью распространялось сообщение о возможном применении РС-26 "Рубеж".

Она может быть оборудована ядерным зарядом. Ее дальность – от 2 до 6 км. Точные характеристики РС-26 "Рубеж" остаются неизвестными. Если только вероятны:

дальность: 6 000 км

точность: 150 м

стартовая масса — 50 т.

масса боевой части: 1,2 т (эквивалент 3 "Искандер-М").

Детальнее об этом оружии можно прочитать в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ранее "Телеграф" уже писал, что враг может использовать при атаке свое новое оружие. Были предупреждения о вероятности нанесения удара баллистики из российского города Астрахань и рассказывали, сколько времени на реакцию у украинцев.