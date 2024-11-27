Украинский блогер, журналист и политический обозреватель Денис Казанский о причинах стремительного падения российского рубля

Российская валюта посыпалась. За доллар уже 113 рублей, за евро — 120 (данные по состоянию на 15:00 27.11.2024 — Ред.).

Можно долго прожирать накопления и твердить, что санкции не работают, но чудес не бывает. Если тратить все на войну, а не на развитие — однажды деньги кончатся.

Российский бюджет уже не в силах тянуть огромные расходы на "СВО" и выплаты наемникам. Поэтому курс решили немного уронить. Чтобы платить "лишним людям" фантиками.