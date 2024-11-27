Український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський про причини стрімкого падіння російського рубля

Російська валюта посипалася. За долар уже 113 рублів, за євро — 120 (дані станом на 15:00 27.11.2024 — Ред.).

Можна довго прожирати накопичення та твердити, що санкції не працюють, але чудес не буває. Якщо витрачати все на війну, а не на розвиток — якось гроші закінчаться.

Російський бюджет уже не в змозі тягнути величезні витрати на "СВО" та виплати найманцям. Тому курс вирішив трохи впасти. Щоб платити "зайвим людям" фантиками.