Директор Центра ближневосточных исследований AMES Игорь Семиволос о новых деталях в деле Миндича:

Друзья, несколько мыслей о новой волне скандала вокруг Ткача и озвученных им диалогов.

Здесь я вижу ряд проблем, которые следует озвучить. Первая – существует принципиальная разница между борьбой с коррупцией и борьбой с коррупционерами. В первом случае это системная работа: процедуры, прозрачность, институты. Во втором это охота на персоналии, которая дает медийный эффект, но не изменяет систему.

Та же Дария Каленюк из ЦПК в сентябре 2023 года публично называла Умерова человеком с "целостным стратегическим видением" и "менеджером с практическим опытом". Прошло несколько месяцев — и то же министерство стало "министерством саботажа". Может быть, Умеров действительно разочаровал. Но тогда вопрос не к нему – вопрос к стандарту, по которому ЦПК сначала поддерживает назначение, а затем требует отставки. Если стандарт верификации не действовал при поддержке, почему он должен действовать при обвинении?

Неверифицированные диалоги, публичная огласка, мгновенный общественный приговор – это не борьба с коррупцией, это перформанс.

Такая поведенческая роль не случайна. Это выгодная модель для определенных игроков: она дает видимость борьбы без реальных институциональных изменений, которые угрожали бы тем, кто финансирует или заказывает такие расследования. Классическая история "Держи вора!".

Вторая проблема – разрушение доверия как побочный (или прямой?) эффект. Каждый такой скандал подрывает не только конкретного человека — он подрывает доверие к институту в целом. А в условиях войны это особенно опасно.

Есть хорошо известный механизм: когда люди перестают доверять государственным институтам, они не переходят в "лучшие институты" — они переходят в никуда. Это порождает апатию, цинизм и отказ от роли в публичных действиях. Именно это самая большая коррупционная угроза — не конкретный чиновник, а распад социального контракта.

Третья проблема – неверифицированные материалы как оружие. Здесь нужно четко отдавать себе отчет, когда журналист публично озвучивает неверифицированные диалоги — это не журналистика в классическом понимании. Это либо некомпетентность, либо инструментальное использование медиа в интересах.

Предлагаю задать простой вопрос: кто выиграет от этого скандала именно сейчас? И это не конспирология, а базовая журналистская и аналитическая методология. Скандал, появившийся в конкретный момент с конкретными персоналиями, всегда имеет контекст вне самого содержания.

Итак, что имеет в итоге?

По-моему выводы неутешительны. "Антикоррупционная" активность в Украине продолжает подменять системную работу публичным театром. Это не означает, что коррупции нет, но означает, что способ борьбы с коррупцией может быть таким же деструктивным, как и она сама.

Неверифицированные материалы в публичном пространстве – это всегда сигнал тревоги, независимо от того, кто их герой. Стандарт верификации не может быть выборочным: либо он действует для всех, либо не действует вообще.

Социальное доверие – самый недооцененный ресурс государства во время войны. Ее разрушение из-за безответственных публичных обвинений наносит стратегический ущерб, который трудно измерить в краткосрочной перспективе, но абсолютно реальный.

И в конце концов, не устаю повторять. Работающие институты важнее справедливого наказания конкретного человека. Это контринтуитивное мнение для общества, пережившего безнаказанность. Но именно здесь основная ловушка: желание немедленной справедливости может уничтожить условия, при которых справедливость вообще возможна.

Минимум, которого следует требовать от кого-либо, кто борется с коррупцией, — тот самый стандарт доказательности, которого они требуют от других.

Источник: Facebook