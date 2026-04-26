"Шахтер" - "Кристал Пэлас": прогноз на полуфинал Лиги конференций

Украинский клуб — аутсайдер полуфинальной стадии

В четверг, 30 апреля, донецкий "Шахтер" проведет первый полуфинальный матч в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26. Соперником Горняков на этой стадии выступит английский "Кристал Пэлас".

"Шахтер" — аутсайдер противостояния с "Кристал Пэлас"

Букмекеры ставят на минимальное поражение Горняков

ИИ дает небольшие шансы дончанам на ничью

По мнению букмекеров, англичане — безоговорочные фавориты встречи и противостояния. Об этом сообщает "Телеграф".

На победу "Шахтера" в первом матче букмекеры vbet предлагают сделать ставку с коэффициентом 3,92. В то же время триумф гостей более вероятен — коэффициент 2,02. Добавим, что выход Горняков в финал маловероятен — коэффициент 2,88 (35%).

Самым вероятным исходом встречи специалисты называют минимальную победу англичан со счетом 0:1 — коэффициент 5,55.

Искусственный интеллект ChatGPT считает, что встреча, вероятно, завершится голевой ничьей либо минимальной победой гостей. ИИ ставит на результат 1:1 либо 1:2 в пользу "Кристал Пэлас", футболисты которого сильны физически и могут задавить Горняков прессингом. ChatGPT отмечает сильную атаку у "Шахтера", что может помочь Горнякам забить гол в первой игре.

Редакция "Телеграфа" считает, что Горняки проиграют с разницей в 2 мяча.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).