Есть важный нюанс с приказом Сырского о ротации в ВСУ: военный эксперт объяснил механизм

Эксперт объяснил, почему без контроля решение может не работать

Приказ главнокомандующего ВСУ об обязательной ротации военных после двух месяцев на позициях станет важным шагом, однако его эффективность будет зависеть от реального контроля за исполнением.

Военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что армия живет и воюет по документам. "Если этот порядок раньше не был регламентирован, то это сделали сейчас, и это уже приказ для командования. В случае его нарушения непосредственный командир и его подчиненный понесут дисциплинарные взыскания. Поэтому у нерадивых командиров исчезает возможность злоупотреблять своим служебным положением или превышать свои полномочия ", — оценивает Стариков.

Однако контролировать его выполнение должен соответствующий орган военной юстиции, которой нет в Украине. "Без внедрения военной юстиции, которая будет в лице военной прокуратуры контролировать выполнение законодательства Украины и приказов ГК ВСУ, уставного порядка достичь невозможно", — считает эксперт.

Напомним, в Украине пока нет отдельной системы военной юстиции (военных судов и прокуратур), поскольку она была ликвидирована в 2010-х годах. Сейчас идет обсуждение возвращения к такой юридической практике, в частности, есть соответствующий законопроект. Заметим, что сейчас контроль за исполнением приказов, в частности по ротации и логистике, осуществляется через многоуровневую систему военного управления. В случае бездействия командиров разных звеньев может вмешаться Военная служба правопорядка или главная инспекция Министерства обороны Украины.

В большинстве своем приказ Александра Сырского вызвал одобрительные отзывы. В частности, экс советница главы Минобороны Дана Яровая написала лаконично "наконец-то", а вот нардеп Алексей Гончаренко отметил, что "конечно лучше было бы еще ограничить время пребывания пехоты".

Сообщение Яровой о приказе Сырского/ Скриншот

Сообщение Гончаренко о приказе Сырского/ Скриншот

Накануне военный омбудсмен Ольга Решетилова отметила, что после 40 дней пребывания на позициях человеку становится без разницы выживет он или нет.

