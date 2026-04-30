"Он просто врет": Безуглая накинулась на нардепа в Раде (фото, видео)

Ссора произошла из-за законопроекта о киберсилах

Заседание Верховной Рады 30 апреля не обошлось без инцидентов — нардеп Марьяна Безуглая набросилась на коллегу Александра Федиенко во время его выступления.

Об этом в своем Telegram-канале рассказывает народный депутат Алексей Гончаренко. Он также опубликовал соответствующие фотографии из зала.

Марьяна Безуглая подошла к Федиенко и стала перебивать и обвинять во вранье. Ссора произошла из-за внесения правок в законопроект.

"Сегодня, уважаемые коллеги, я хочу обратить внимание на законопроект про киберсилы. И речь не только о законопроекте №12349. Речь о наших военных. Киберсилы уже существуют. Они работают, уничтожают врага в кибердомене. Выполняют задания 24/7. Пока мы с вами здесь сидим, они и сейчас уничтожают врага, разрушают их цифровые системы. Но у нас нет закона, который дает им соответствующий полноценный статус киберсил — четкие правила и защиту…. И пока военные умело выполняют свою работу в условиях войны, мы тут не можем даже внести этот закон в зал, потому что одна из наших коллег (Марьяна Безуглая, — Ред.) подала тысячу правок, и использует их не для улучшения, а как инструмент блокирования. Коллеги сейчас, к сожалению, здесь нет", — сказал Федиенко и сразу после этого к нему подбежала Безуглая, сказал: "Не ври, я здесь, на месте. Ты делаешь красивую вывеску…".

По словам Гончаренко, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук извинился за поведение Безуглой перед парламентариями.

Сама Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале: "Я не против киберсил, я против под красивой вывеской создавать очередной штаб Сырского, в котором если не выполнил, что он хочет, пойдешь в пехоту. Это действительно то, к чему стремятся киберспециалисты?".

При этом Алексей Гончаренко говорит, что Безуглая намерена принести извинения перед Федиенко за свою выходку.

Другие скандалы между Безуглой и Федиенко

Случай, который произошел сегодня в Верховной Раде между этими двумя депутатами, не является единичным. Ранее у них уже происходили ссоры, но по другим вопросам.

Так, например, в октябре 2024 года Безуглая раскритиковала законопроект, который освобождает от ответственности за самовольное оставление воинской части в первый раз, и заявила, что его автор хочет "легализовать дезертирство".

Однако ее коллега, нардеп Александр Федиенко странно отреагировал на ее пост, сказав, что она якобы сама за него голосовала.

При этом, "Телеграф" проверил информацию на официальном сайте Верховной Рады и в результатах голосования за 8 октября 2024 года указано, что Марьяна Безуглая действительно не голосовала за данный законопроект.

Спустя несколько дней Александр Федиенко подал в суд на Марьяну Безуглую. Он обвинил ее в клевете. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook. Он заявил, что действия Безуглой несовместимы с действиями народного депутата Украины, особенно во время войны с Россией.

"Мне поступило много запросов от различных медиа, а также от коллег по поводу публикации информации Марьяны Безуглой на своей верифицированной странице о причастности меня как народного депутата к коррупционным схемам, и противозаконных лоббистских схем и действий", — пишет Федиенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Безуглая дерзко отреагировала на то, что ее могут судить за госизмену.