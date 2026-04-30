Избегайте этих авто: с какого возраста покупка б/у машины становится рискованной

За годы эксплуатации транспорт обрастает "болячками"

Покупка авто с пробегом — это всегда лотерея, где всегда есть риск купить "кота в мешке". Если среди "молодых" машин дефекты находят лишь у каждой сотой, то после определенного возраста изъяны проявляются у каждого третьего автомобиля.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Motoryzacja.Interia, рассказывает о том, какой возраст авто эксперты считают рискованным. Они отмечают, что техническое состояние автомобиля значительно ухудшается с возрастом и пробегом.

Согласно статистике автоэкспертов, наиболее безопасными для покупки считаются автомобили в возрасте до двух лет с пробегом до 60 тысяч километров. В этом сегменте серьезные технические изъяны встречаются крайне редко — лишь у 1,3% осмотренных экземпляров.

"Зона риска" начинается после 11 лет эксплуатации или при пробеге свыше 150 тысяч километров. В этой категории вероятность столкнуться с критическими неисправностями взлетает до 33,8%. То есть проблемным оказывается каждый третий автомобиль

