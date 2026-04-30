Будет до +27 градусов. Названы даты, когда Украину накроет почти летняя жара
Некоторые регионы в начале месяца ожидает сильный ливень
На смену достаточно прохладному апрелю в Украину в первой декаде мая придет почти летнее тепло. Ведь местами столбик термометра будет показывать почти +30 градусов.
Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.
"Если 1–2 мая ночью еще возможны местами заморозки до 0…-3 °С, то уже к концу первой декады ночью потеплеет до +7…+13 °С, а дневная температура в среднем вырастет от +11…+17 в начале месяца до +22…+27 ближе к 8 – 10 мая", — прогнозирует Кибальчич.
По его словам, в начале третьего месяца весны будет преобладать перенос воздушных масс с запада и юго-запада Европы на фоне пониженного атмосферного давления. Поэтому в большинстве регионов теплая погода будет сопровождаться дождями, которые более интенсивными окажутся в Левобережной части страны.
Когда в Украине потеплеет
По данным портала Ventusky, с середины первой декады мая украинцев ожидает значительное улучшение погодных условий и тепло. Так, уже 5 мая на западе Украины днем солнце пригреет до +27 градусов. На востоке и в других регионах прогнозируется до +17 градусов.
6-8 мая значительное потепление будет накрывать север, центральные и восточные области. Здесь ожидается от +22 до +25 градусов днем. Ночью столбик термометра опустится до +15 градусов, однако на западе может быть +5 градусов.
Осадки синоптики прогнозируют в основном 8 мая. В этот день ожидается сильный ливень, до 10 мм осадков в центральных и северных регионах.
