Новые тарифы, выплаты и правила: что изменится для украинцев с 1 мая

Обновлены правила для бизнеса и населения

Электроэнергия, субсидии, мобилизация и выплаты ВПЛ — с 1 мая в Украине меняются сразу несколько ключевых правил. "Телеграф" рассказывает, что именно изменится как на национальном, так и на региональном уровнях.

Цена на электроэнергию растет

Электроэнерия для бизнеса

По решению НКРЭКУ, предельные цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке изменяются. Касается это преимущественно бизнеса.

С 01 мая 2026 года будут предельные цены:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке: максимальная – 15 000 грн/МВт·ч, минимальная – 10 грн/МВт·ч;

на балансирующем рынке: максимальная – 17 000 грн/МВт·ч, минимальная – 0,01 грн/МВт·ч.

Электроэнергия для населения

Тем, кто имел льготный зимний тариф на электроэнергию, стоит подготовиться к росту цены. В частности это касается квартир и домов с электрическим отоплением. Для них льготный тариф 2,64 грн за кВт⋅час. (до 2000 кВт·ч в месяц) больше не действует, с 1 мая единый тариф — 4,32 грн за кВт·ч.

Субсидии пересчитают

В мае Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитывает жилищные субсидии на неотапливаемый сезон — до 30 сентября. Если имущественное положение и состав домохозяйства не изменилось, то визит в ПФУ не требуется для большинства получателей. Однако есть те, кому следует подать декларацию и заявление заново.

Новое заявление и декларацию о доходах необходимо подать, если:

среди членов домохозяйства есть ВПЛ

живет фактически меньше людей, чем зарегистрировано

если жилье арендовано, а человек самостоятельно оплачивает коммунальные услуги

не было субсидии зимой или ее размер составил 0 грн.

Подать документы можно онлайн, в частности через веб-портал ПФУ или лично или по почте через сервисные центры Пенсионного фонда или ЦНАПы.

Мобилизация по новым правилам

С мая военнообязанные не будут предоставлять справки для отсрочки в ТЦК и СП. Это нужно делать через ЦНАП или онлайн в Приложении "Резерв+". В ЦНАП, в частности, нужно идти если документы только бумажные. Рассмотрение заявления — от 7 до 14 дней, в этот период по закону военнообязанного мобилизовать или направить на ВЛК не могут.

Медицина: лечение онкопациенток

С 1 мая изменяются условия получения электронных рецептов на препараты гормональной терапии рака молочной железы в рамках программы "Доступные лекарства". Речь идет о препаратах летрозола, экземестана и тамоксифена. Электронный рецепт (е-рецепт) на гормонотерапию будет выписываться только при наличии внесенного или обновленного плана лечения в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Изменения для детей и нетрудоспособных ВПЛ

Детям-переселенцам продлили срок подачи заявлений на возобновление выплат до 1 июня. При подаче заявления на выплаты, деньги получают за период с февраля. Заметим, что дети до 6 лет будут получать выплаты независимо от заработка родителей. Дети от 6 до 18 лет – в зависимости от места жительства и учебы.

Нетрудоспособные ВПЛ, которые имели доход выше предельного уровня, теперь также могут подать документы на пересмотр начислений. В частности, это пенсионеры и люди с инвалидностью. При подаче документов до 1 мая они получали бы сумму с января, после 1 мая — с месяца подачи. В 2026 году предельный доход составляет 10380 грн на одного человека.

В поезда Укрзалізниці добавят спецвагоны

С 1 мая женские вагоны добавляют в три поезда:

№7 Харьков – Одесса

№12 Львов – Одесса

№92 Львов – Киев.

В общей сложности женские вагоны уже есть на 18 маршрутах.

Региональные изменения

С мая во Львове вводят 100 бесплатных часов парковки в месяц для участников боевых действий (УБД) и людей с инвалидностью в результате войны на платных площадках. Льгота действует на один автомобиль, зарегистрированный на ветерана, через сервис UNIP с уникальным персональным кодом.

С мая в частном секторе Винницы начнется двухмесячная кампания по вакцинации домашних животных от бешенства. Ветеринары в большинстве своем будут работать в вечерние часы – с 16:00 до 19:00. Всего запланировано 23 выезда.

С мая в Полтаве отменяются льготы для рынка наружной рекламы. Речь идет об освобождении рекламных агентств от платы за пользование коммунальными местами в обмен на социальную рекламу и нулевые отчисления КП "Полтава-Сервис" в бюджет — эти льготы были введены в 2022 году, чтобы поддержать отрасль после начала полномасштабной войны.