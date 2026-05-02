В декабре 1940 г. Президент США Франклин Рузвельт в своей известной речи назвал Америку "арсеналом демократии". С началом Второй мировой войны такие компании как Ford, General Motors и Boeing через несколько месяцев перепрофилировали конвейеры на производство танков и бомбардировщики. Мобилизация промышленности для военных нужд тогда перекроила структуру американской экономики на десятилетие вперед, способствовала инновациям и сделала ее наиболее развитым государством мира. В гораздо меньших масштабах, но похожая трансформация происходит сейчас в Украине. Вооруженная агрессия РФ против нашего государства, несмотря на тяжелые последствия для украинской экономики в целом, дает шанс благодаря оборонной промышленности стать одним из ведущих мировых игроков на рынке вооружений.

Следует учитывать, что цепные связи оборонного производства с другими секторами глубже, чем кажется на первый взгляд. Производство артиллерийских снарядов напрямую зависит от сталелитейной промышленности, химического производства взрывчатки и машиностроения. Наземные роботизированные платформы нуждаются в электродвигателях, аккумуляторных модулях и силовых контроллерах — компонентах, лежащих в основе производства электромобилей. Производство дронов влечет спрос на оптику, радиоэлектронику, процессоры, антенны, то есть охватывают сразу несколько производственных отраслей.

Для многих украинских компаний 2022 стал поворотным моментом. Предприятия, обрабатывавшие металл для строительной отрасли, переориентировались на плиты для бронежилетов. Химические заводы, снабжавшие удобрения, осваивают производство пороховых зарядов. Состоялась по сути конверсия в обратном направлении: не от оборонки к гражданскому, а от гражданского к оборонному. И она влечет за собой модернизацию оборудования, повышение стандартов производства, обновление компетенций рабочей силы.

По оценкам Киевской школы экономики, в 2025 году объем рынка оборонных технологий в Украине достиг примерно $6,8 млрд. Реальный размер рынка выше, поскольку значительная часть закупок происходит через децентрализованные каналы. Это означает, что у Украины уже есть промышленная инфраструктура, способная производить значительные объемы оружия, которое сейчас заказывает преимущественно государство. Это ресурс, который может быть потерян после войны или трансформирован в базу для экспорта вооружений.

Наиболее очевидный и частично реализованный канал высокотехнологичного развития Украины происходит через сферу IT-технологий. До 2022 года Украина была крупным поставщиком IT-аутсорсинга: до начала полномасштабного вторжения в государстве насчитывалось более 300 тысяч программистов и разработчиков, работавших преимущественно на проекты американских и европейских заказчиков. Война поменяла этот вектор. Программное обеспечение управления дронами, алгоритмы распознавания целей, системы защищенной связи, платформы управления боем – все это стало приоритетом для украинской оборонной промышленности. В 2025 году украинские оборонные компании и стартапы привлекли около $129 млн инвестиций и грантов, приходившихся преимущественно на сегмент ИИ и программного обеспечения.

Важно, что эти продукты, в отличие от конвенционных вооружений, по своей природе направлены на экспорт. Программный модуль управления дронами или система обнаружения БПЛА может быть лицензирована или интегрирована в платформы партнеров без физической поставки железа. Именно так американская технологическая компания Palantir с капитализацией в $340 млрд превратилась в самую дорогую оборонную компанию США, продавая не оружие, а информационные системы. Самые успешные украинские стартапы имеют потенциал для подобной модели.

Не менее важным аспектом оборонной реиндустриализации Украины является восстановление базовых отраслей промышленности. Украина унаследовала от СССР мощный металлургический комплекс, ориентированный преимущественно на полуфабрикаты – слябсы, заготовки, прокат. Это сырьевая модель с низкой добавленной стоимостью. Оборонное производство создает спрос на совсем другой продукт: бронированную сталь специфических марок, титановые сплавы для авиационных компонентов, алюминиевые профили для корпусов БПЛА. Освоение этих марок металлургическими предприятиями — это, в сущности, переход на высший технологический передел, который после войны может стать основой для снабжения гражданским авиастроением, автомобильной промышленностью и судостроением.

Сходная логика касается химической отрасли и производства компонентов. Производство порохов, ракетного топлива, взрывчатых веществ требует химических предприятий с жесткими стандартами качества и технологической дисциплины. Компании, освоившие подобные технологии и опробовавшие их на поле боя, способны после завершения активной фазы войны производить специальные химикаты для фармацевтики, микроэлектроники или аэрокосмической отрасли.

28 апреля 2026 года Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное совещание по экспорту украинского оружия и объявил о запуске особого формата межгосударственного сотрудничества – Drone Deals. Формат включает совместное производство и поставку дронов, ракет, снарядов и других видов оружия, боевой техники, программного обеспечения, интеграцию с оборонными системами партнеров, а также технологический обмен. Drone Deals уже работает со странами из трех частей мира: Ближний Восток, Европа и Южный Кавказ.

Соглашения со странами Залива, заключенные ранее в 2026 году, являются первым практическим воплощением этой модели. Массированные атаки иранских беспилотников в объекты инфраструктуры региона превратили дешевые перехватчики и системы обнаружения БПЛА в приоритет для Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других государств региона. Для Украины это возможность закрепить присутствие в регионе с колоссальными оборонными бюджетами. Суверенные фонды Затоки являются важным потенциальным источником прямых инвестиций в производственные мощности на территории Украины.

Еще более масштабный по потенциалу – европейский вектор. Механизм Европейского Союза SAFE (Security Action for Europe) предусматривает предоставление государствам-членам ЕС ссуд на общую сумму до €150 млрд для оборонных закупок и наращивания производства. Польша, Румыния и Венгрия вместе получают более 76 млрд евро в рамках этого инструмента. Инициатива предусматривает преференции для локализуемых в ЕС или в странах-партнерах производителей, то есть механизм стимулирует местное производство, а не просто импорт готовой продукции. Для Украины, которая является кандидатом на вступление в ЕС, это открывает нишу: производство компонентов или подсистем для собираемых в европейских странах платформ, закупаемых через SAFE.

В то же время, можно говорить о некоторых ловушках, которые могут заблокировать подобную трансформацию украинской оборонной промышленности.

Первая и самая опасная – это зависимость от иностранной, прежде китайской, компонентной базы. Значительная часть электроники в отечественных дронах поступает из КНР. Это уязвимость из-за рисков того, что партнер РФ может перекрыть эти поставки в любой момент. Но, прежде всего, это структурное препятствие для выхода на международные рынки – многие западные государства откажутся покупать украинские технологии, зная, что внутри китайские компоненты. Локализация производственной базы и совместные предприятия с европейскими партнерами – базовая предпосылка оборонного экспорта и одновременно стимул для развития собственной микроэлектроники и приборостроения.

Вторая ловушка – отток компетенций. Многие ведущие украинские оборонные компании регистрируются за рубежом: в Великобритании, Германии, США или Нидерландах. Их мотивы понятны, потому что в этих странах гораздо более легкий доступ к финансированию, защита от военных рисков, упрощенный выход на внешние рынки. Однако, если интеллектуальная собственность, команды и производственный опыт останутся в иностранных юрисдикциях, Украина рискует остаться лишь "испытательной площадкой", чей потенциал монетизируют другие. Режим Defence City, предусматривающий налоговые и регуляторные льготы для компаний, остающихся в Украине, является необходимым шагом, но также необходима предполагаемая система государственных и иностранных заказов, позволяющая производителям планировать развитие на годы вперед.

Третья ловушка – риски, заложенные в самой архитектуре государственного контроля над экспортом. Drone Deals как формат предполагает, что именно государство определяет рамки сделок, выдает разрешения и устанавливает, кто и на каких условиях получает доступ к рынкам партнеров. Это концентрирует в руках ограниченного круга чиновников огромный ресурс посредством права на выход в миллиардный глобальный рынок вооружений.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, комментируя успехи украинских производителей дронов, назвал их "домохозяйками с 3D-принтерами". Независимо от того, были ли слова неправильно интерпретированы, они фиксируют реальную позицию: крупные традиционные производители не считают украинскую модель серьезным конкурентом в долгосрочной перспективе. Их аргумент состоит в том, что децентрализованная сеть малых производителей не может заменить вертикально интегрированные концерны с полным циклом.

Дроны и РЭБ сформировали мощный, но узкий экспортный продукт. Теперь возникает вопрос, какую промышленную базу будет строить Украина на следующее десятилетие вокруг каких технологических переделов, и с какими цепями снабжения. Запуск Drone Deals является важным сигналом того, что государство наконец-то трактует оборонный экспорт как системную задачу, а не как побочный продукт войны.

Окно для того, чтобы закрепить роль Украины как ведущего оборонного поставщика и трансформировать эти компетенции в более широкую промышленную базу открыто именно сейчас, пока глобальный спрос на проверенные в бою военные технологии растет, и пока конкуренты не успели воспроизвести то, что Украина строила под обстрелами.