Выводить из тени или оставить? Что в Раде говорят о 2 млн мужчин, скрывающихся от мобилизации

Предлагаются легальные механизмы вместо взяток и "серых" схем.

Во власти по-разному оценивают идею возвращения около 2 миллионов мужчин, не обновивших военные данные, в официальную экономику или войска. Часть депутатов поддерживает внедрение гибких механизмов экономического бронирования. Другие же предупреждают, что повышение требований к зарплатам для бронирования может стать дополнительной нагрузкой для бизнеса, а главной проблемой остается отсутствие доверия для выхода из тени.

Накануне министр экономики Алексей Соболев заявил, что правительство готовит механизм для возвращения в экономику или силы обороны мужчин, которые фактически скрываются от мобилизации. По его словам, во время военного положения человек должен либо официально работать и платить налоги, либо служить. "Телеграф" спросил нардепов, реально ли мотивировать этих граждан к "белому" трудоустройству.

Требуется экономичное бронирование с особым подходом

Нардеп фракции "Слуга народа" Алексей Мовчан считает, что люди, боящиеся мобилизации, избегают не просто службы, но и любого взаимодействия с государством. По его мнению, нужен диверсифицированный подход, чтобы привлечь их к официальному сектору занятости — потому что правительство сейчас применяет для этого недостаточно механизмов.

"Еще года два назад мы в комитете разработали законопроект об экономическом бронировании для того, чтобы это был упрощенный какой-то механизм, чтобы люди не боялись, могли бронироваться проще, по принципу, что ты работаешь и платишь налоги, и платишь соответствующую сумму денег государству за то, что оно тебя бронирует. Само правительство это тогда не поддержало", — говорит Мовчан.

Многие просто, извините, берут и дают взятки там ТЦК, кому-то еще, ВЛК, делают инвалидность. А это деньги, которые можно было не взятками, а официальными платежами давать государству. То есть, должен быть диверсифицированный подход. И здесь нужно не бояться, в принципе, идеи экономического бронирования, а разбираться по конкретным категориям занятых или уклоняющихся, и каким образом можно какие отрасли перекрывать. Алексей Мовчан, народный депутат

В то же время он акцентировал, что недавно правительство решило поднять зарплату, необходимую для сохранения критичности. Напомним, речь идет о повышении с июля требования к средней зарплате на предприятии с 21 618 грн (2,5 минимальных зарплат) до 25 941 грн (3 минимальных зарплат). По мнению Мовчана, это не сильно повлияет на количество забронированных, ведь повышение почти на уровне инфляции. "Если мы говорим, что надо платить военным много, то тогда и бронируем тех, кому платят в среднем много. И это заставляет работодателей делиться своими доходами с работниками, что неплохо для экономики", — отметил парламентарий. При этом нужно понимать специфику предприятий.

"Когда мы говорим о коммунальном секторе экономики — теплокоммунэнерго, водоканалы — то даже если там будут платить минимальные зарплаты, мы не можем просто мобилизовать этих людей. Потому что критические объекты для обеспечения функционирования городов и общин, в частности тех, где расположены воинские части. А когда мы говорим о бизнесе, там могут быть другие условия, чем на водоканале. То есть должен быть диверсифицированный подход", — объясняет свое мнение Мовчан.

Большие требования не выведут из тени — нужно доверие к государству

Народный депутат той же фракции Богдан Кицак напротив, считает, что повышение требований к зарплате станет финансовой нагрузкой. Он подчеркнул, что ситуативные действия правительства могут иметь не очень прогнозируемые результаты. "Касательно бронирования, где поднимается количество минимальных заработных плат, которые должны быть для забронированных работников — это существенная будет финансовая нагрузка на компании, не говоря уже там о микро-малом бизнесе, и поднимаясь к средним и крупным компаниям, которые будут существенно нагружены", — говорит Кицак.

По его словам, при принятии этого решения не было консультаций с комитетами: "Ответственность политическая будет у нас распределена и между парламентом, и между правительством, и парламент ответственный за действия правительства. Поэтому здесь, конечно, не хотелось, чтобы правительство по таким вопросам принимало какие-либо единоличные решения, предварительно не проконсультировавшись с профильными комитетами".

Эти 2 млн мужчин, которые находятся дома, они все же работают на экономику, просто на теневую или серую, считает Кицак, ведь они продолжают быть активными экономическими субъектами, получать и предоставлять услуги и тратить средства внутри государства: "Чисто с экономической точки зрения гораздо выгоднее, когда они легализуются, потому что средства от налогов будут направляться на другие социальные программы или какие-либо другие важные вещи, в том числе и финансирование Сил безопасности и обороны". И здесь есть вопрос — нет проработанного механизма возвращения людей.

За это все время ни от правительства, ну, ни от каких-либо институций, международных, общественных, украинских организаций, не был сформулирован какой-либо механизм, который бы дал бы возможность, или был бы достаточным стимулом, почему такие люди должны выйти на рынок труда, легализоваться и собственно работать на белую экономику в Украине. Богдан Кицак, народный депутат

Сложность в том, что коррупционные и другие скандалы не способствуют тому, чтобы у людей был высокий уровень доверия к государству. Пока нет предпосылок, чтобы это изменить, считает Кицак.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине забронировано более 1,3 млн мужчин. Перечень предприятий пересматривается каждые 6-9 месяцев.