Был ли второй "Орешник"? Что известно о возможном ударе по Донбасу (карта)

Россия могла нанести два удара "Орешником" по территории Украины в ночь на 24 мая. Воздушные силы ВСУ официально подтверждают один удар по Белой Церкви, также есть видео возможного удара по оккупированной части Донеччины. Однако это видео вызывает ряд вопросов.

Об этом "Телеграфу" рассказал старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный. По его словам, тревожно, что в местных чатах нет сообщений о взрывах в то время от жителей Донецка.

"OSINT анализ подтверждает, что одно из видео с моментом атаки ракетой проекта "Кедр" по Белой Церкви было снято в Донецке. Так, видео было записано вблизи строительства ТРЦ "Rose Park" на восточных окраинах города. Камера размещена в сторону Макеевки и Ясиноватой, на видео видна траектория падения массабаритных макетов похожих на те, что уже трижды были зафиксированы во время атак по украинским городам", — говорит Земляный.

В то же время, он отмечает, что фактически минимальная дальность полета "Орешника" — 700 км, от Капустиного Яра до Донецкой агломерации — около 590 км, от крайней точки полигона пусков РСД (ракета средней дальности) — 630 километров. Здесь и возникает вопрос, откуда в таком случае пускали ракету, могла ли она ударить на столь малую дистанцию (для такого типа вооружения), возможно ли она из-за неисправности сработала раньше заданной точки поражения.

"Пока тревожит, что нет публикаций и комментариев в местных чатах о прилете или взрывах. Однако в этом плане российские спецслужбы достаточно активно работают, контролируют каналы и чистят информацию. Кроме того, в ночь, когда был возможный удар в Донецке, на окраинах была сильная гроза с градом, возможно местные из-за звука грозы не услышали прилета "Орешника", — добавляет аналитик.

Резюмируя, он отмечает, что последние атаки "Орешником" вызывают больше вопросов, чем есть ответов.

Что предшествовало

В ночь на 24 мая во время массированной атаки по Украине Россия запустила баллистическую ракету "Орешник". Воздушные силы подтвердили, что удар был один и он пришелся на Белую Церковь. К слову, там поврежден этой ракетой гаражный кооператив.

Однако есть информация, что был и второй "Орешник". В сети уже показали фото и видео, якобы подтверждающие это. Впрочем, стоит заметить, что вероятнее ПС не смогут точно сказать, действительно ли ракета атаковала Донецк, ведь он оккупирован и провести обследование невозможно.

Что такое "Орешник"

Баллистическая ракета "Орешник" — современная военная технология. Она относится к баллистическим ракетам средней дальности (IRBM). Ракета содержит 6 боевых частей, каждая из которых имеет суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.

Основная особенность запуска – ракета поднимается достаточно высоко для разгона и имеет баллистическую траекторию. Не все радары могут сразу показать возможную цель. На конечном участке происходит вхождение боевых блоков в атмосферу с очень большой скоростью. Стоимость одной ракеты "Орешник" может колебаться от $40 до 100 миллионов.

