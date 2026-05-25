Почему проезд в Киеве взлетит почти в 4 раза: в КГГА объяснили свои "30 гривен"

Проезд по 8 гривен не пересматривался с 2018-го года

Запланированное повышение стоимости проезда на коммунальный транспорт в Киеве с 8 до 30 гривен продиктовано экономическими причинами. При этом даже "прыжок" в почти четыре раза не дотягивает до экономически обоснованного тарифа.

Об этом говорится в официальном ответе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на запрос "Телеграфа". По словам чиновников, новый тариф был определен с учетом необходимости сохранить баланс между финансовой стабильностью транспортных предприятий и доступностью перевозок для жителей города в условиях значительных последствий для экономики столицы, вызванных войной.

Проезд по 8 гривен, который не пересматривался с 2018-го года, по данным профильного департамента, уже не покрывает затраты перевозчиков. При этом, отмечается в ответе, даже сумма в 30 гривен не дотягивает до экономически обоснованного показателя, поскольку он ниже полного расчетного уровня.

Ответ КГГА Телеграфу

Что известно о подорожании проезда в Киеве

В столице с 15 июля должна вырасти стоимость проезда в общественном транспорте с 8 до 30 грн. При этом будет введен единый билет — 60 грн, он будет действовать с неограниченным количеством бесплатных пересадок между любым видом транспорта в течение 90 минут после первой валидации.

В Киеве хотят сделать стоимость разового проезда на уровне 30 грн.

