Не только колумбийцы: кого из иностранцев могут брать на службу в ВСУ

Действительно ли защищать страну должны только украинцы, рассказали эксперты

Привлечение иностранцев к службе в ВСУ глобально не изменит положения армии. Однако этот вопрос достаточно чувствителен и имеет много подводных камней. Особенно если говорить о колумбийцах, сирийцах и т.д.

Именно такое мнение "Телеграфа" высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник, комментируя заявление советника главы Минобороны Сергея Стерненко. Он сказал, что мобилизация в Украине меняется и все больше привлекают к службе иностранцев.

"Иностранцы не решат проблем. Более того, это очень чувствительный вопрос, который может иметь нежелательные дипломатические последствия", — отмечает Мельник.

Он говорит, что да, сейчас в ВСУ есть военные — граждане других стран, например, колумбийцы или европейцы. Но следует понимать, что то, как на это будет реагировать правительство той или иной страны, — вопрос времени.

Алексей Мельник

Похожее мнение высказал и военный эксперт Олег Стариков. По его словам, не иностранцы должны защищать Украину и отвоевывать ее свободу.

"В штате ВСУ должны служить только граждане Украины. Это аксиома. Можно ли привлекать иностранцев в службу в ВСУ? Можно, но только на должности рядовых и подразделений, типа "Иностранного легиона". Кто должен командовать этими подразделениями? Только граждане Украины. Все остальное — это в области фантазий непонятных людей, которых назначили на должности. Другими словами — политических назначенцев, которым все равно чем руководит, свинофермой или ЖЭКом, или продавать смартфоны", — говорит эксперт.

Олег Стариков

Он объясняет: "Свое государство обязаны защищать с оружием в руках граждане этого государства. С этого начинается военно-патриотическое воспитание. Если граждане не хотят этого делать, то зачем такое государство? А власть обязана не допускать войны на свою территорию, а если допустила, то нести не только политическую, но и уголовную ответственность".

В то же время военный эксперт, историк и журналист Михаил Жирохов считает, что если иностранцы хотят воевать за Украину, а власть в свою очередь обеспечит им достойные условия, тогда это вполне возможно. При этом касается это как американцев с европейцами, так и, например, сирийцев.

Михаил Жирохов

