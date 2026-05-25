В этом дворце строили самолеты и разводили кур монахини: где он расположен и как выглядит

Неоготический дворец расположен в поселке Червоное

В разных регионах Украины сохраняются старые дворцы и усадьбы. Часть из них стоят полуразрушенными, а некоторые держатся благодаря людям, которые пытаются сохранить историческое наследие. Среди таких зданий и неоготический Дворец Грохольских-Терещенко в поселке Червоное на Житомирщине.

В разные времена это была не только благородная резиденция. На территории имения строили самолеты, работали детский приют, ПТУ и размещался монастырь. "Телеграф" предлагает узнать историю этого дворца.

Когда и кто построил дворец

Дворец в неоготическом стиле построили в конце XIX века по заказу польского шляхтича Адольфа Норберта Эразма Грохольского, владевшего селом Червоное.

Здание было симметричным, трехэтажным, вытянутым в плане. На главном фасаде была восьмисторонняя башня, к боковым фасадам примыкали две четырехсторонние башни. По обеим сторонам дворца стояли одноэтажная и двухэтажная "замковые" башни. Неподалеку в том же стиле построили хозяйственные постройки и конюшню. Архитектор постройки до сих пор неизвестен.

Дворец Грохольских-Терещенко, 1928 г. Фото: Wikipedia

Как выглядел дворец

Во дворце была мраморная лестница и большой бальный зал с двумя венецианскими хрустальными люстрами. В комнатах стояли мраморные камины, стены украшала коллекция голландских мастеров и мраморные статуи из Италии.

Парк вокруг дворца занимал вместе с садами 58 гектаров. Там росли липы, дубы и каштаны, были два озера и беседка на островке.

Фасад дворца, 2013 год. Фото Wikipedia

Что известно о владельцах дворца

Адольф Грохольский умер в 1863 году, завещав Червоное своей второй жене Ванди. Но вдова вскоре уехала за границу. Червоное она продала украинскому предпринимателю Николаю Терещенко.

Род Терещенко был знаменитый не только богатством, но и меценатством и любовью к искусству. Дворец они перестроили и расширили, особенно со стороны сада. Рядом со дворцом построили сахарный завод — и Червоное с того времени стало известно во всей округе именно им.

Авиамастерская во дворце

Один из самых интересных эпизодов в истории имения связан с Федором Терещенко — молодым наследником, который увлекся авиаконструированием еще студентом Киевской политехники. В 1909 году, когда ему едва исполнилось двадцать, он женился на графине Беатрис Кейзерлинг. В тот же год Червоное увидело первый в своей истории летательный аппарат — французский аэроплан "Блерио XI".

Внутренний двор, 2013 год. Фото Wikipedia

Позже в имении открыли авиамастерскую на 25 рабочих, а под взлетную полосу приспособили обычный выгон для скота. В 1909 году Терещенко построил свой первый собственный самолет. В 1913 году мастерские получили первый военный заказ. Накануне Первой мировой в Червоном производили по два самолета в месяц. С 1915 года это уже официально был аэропланный завод. Вскоре его эвакуировали в Киев.

В собственности Терещенко дворец находился до Октябрьского переворота 1917 года. После него и имение, и завод отобрали.

Беспризорные дети, пожар, ПТУ и монастырь

После национализации во дворце устроили приют для детей. Свободолюбивые малыши подожгли здание и сбежали. Пожар 1928 года нанес серьезный ущерб. Внешний вид впоследствии восстановили, но интерьеры – мрамор, люстры, росписи – исчезли навсегда.

Герб Терещенко на террасе имения. Фото: chervone_tourism/Instagram

Затем во дворце разместилось профессионально-техническое училище. Оно проработало примерно до конца XX века, после чего переехало в новое здание. Тогда дворец и стал превращаться в руину по-настоящему. Воры выносили все, что можно было вынести, даже сбивали кафель с пола. Фонтан с тремя полуобнаженными грациями перенесли под поселковый совет.

После обретения Украиной независимости бывший дворец был передан женскому монастырю УПЦ МП. Монахини развели здесь кур и разбили клумбы — но самой постройкой практически не беспокоились. Упадок продолжался.

Что с дворцом сейчас

В августе 2023 года Хозяйственный суд Житомирской области вернул усадьбу Грохольских-Терещенко в государственную собственность. Дворец входит в реестр культурного наследия местного значения. По словам чиновников, если вернуть его в коммунальную собственность, можно добиться статуса памятника национального уровня и полноценной реставрации.

Но пока продолжаются юридические и административные процессы, дворец уже живет. Здесь появились новые окна, ухоженная территория с клумбами и освещением вечером, отремонтированы некоторые комнаты. В имении обустроили туристическое пространство — комнату со старинной мебелью и кофемашиной, где проходят выставки и продажи современного искусства.