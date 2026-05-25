Замороженные дрожжи работают? Простой способ сохранить их свежими надолго

Замороженные и правильно размороженные дрожжи подходят для приготовления булочек, пирогов, пиццы и хлеба

Свежие дрожжи часто продаются большими пачками по 100 г, хотя на один раз редко нужно больше 25–30 г. Остальные находятся в холодильнике и постепенно портятся. Выбрасывать жалко, поэтому остатки дрожжей лучше замораживать. Рассказываем, как это правильно сделать.

Как заморозить дрожжи

Замораживать лучше свежие дрожжи и делать это сразу после покупки или сразу после того, как отделили нужную порцию для текущего замеса. Чем свежее дрожжи, тем лучше они переживут замораживание.

Повторно замораживать дрожжи нельзя, отмечает кулинарный портал Przepisy.pl. После повторной заморозки они не только теряют свои свойства, но и могут быть вредными.

Также важно подписывать пакеты с датой замораживания, чтобы следить за сроками годности.

Разделите дрожжи на равные порции. Каждую порцию заверните в пищевую пленку. Разложите завернутые кусочки на противне или подносе так, чтобы они не касались друг друга, и поставьте в морозильную камеру в час. Когда дрожжи затвердеют, переложите их в пакет с застежкой и подпишите дату. Храните в морозильной камере до 6 месяцев.

Для замешивания теста нужны качественные дрожжи. Фото сгенерировано ИИ

Как разморозить дрожжи

Чтобы дрожжи не потеряли свои свойства, их важно правильно разморозить. Этого нельзя делать в микроволновке, потому что высокая температура убьет дрожжевые культуры, и тесто не поднимется.

Можно положить дрожжи в миску и залить теплым молоком или водой 30–35 °C. Через несколько минут дрожжи размягчатся и будут готовы к работе.

Если есть время, можно оставить дрожжи при комнатной температуре. Через 30–40 минут они оттают самостоятельно. Еще один вариант – переложить с морозилки в холодильник с вечера, и утром они будут готовы к использованию.

Как проверить дрожжи

Чтобы проверить, пригодны ли дрожжи для приготовления, разведите их в теплой воде с щепоткой сахара и оставьте на 10–15 минут. Если появилась пена – дрожжи живые и можно замешивать тесто. Если реакции нет – дрожжи, скорее всего, потеряли силу и тесто не поднимется.