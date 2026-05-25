В Украине станет меньше забронированных, прикроют ключевую лазейку — нардеп

Правительство стремится уменьшить количество злоупотреблений

В Украине может уменьшиться количество забронированных работников. Ведь правительство готовит постановление, которое должно убрать одну из главных лазеек на предприятиях.

Об этом "Телеграфу" рассказала Галина Янченко, депутат, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по защите прав инвесторов и рабочей группы по инвестициям в ОПК.

"Сейчас ведется работа над постановлением, которое, по мнению Министерства экономики, должно некоторые лазейки по бронированию закрыть. В частности, ключевым вопросом является учет одних и тех же людей на разных предприятиях по несколько раз. То есть, если они работают по совместительству, то на предприятиях их относят к тем 50% работников, у которых нет бронирования", — говорит нардепка.

Галина Янченко

Получается, что правительство рассматривает возможность снятия брони с тех, кто получает ее за смежной работой, а не за основной. Новое постановление вероятнее всего будет включать то, что бронировать смогут только по основному месту работы.

Как изменится бронирование мужчин в Украине

Напомним, кроме этого, могут возрасти требования к уровню зарплаты для бронирования работников, а также будут пересмотрены критерии критичности предприятий.

