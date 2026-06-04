Основатель и управляющий партнер агентства RMA (PlusOne Group) говорит, что уже сейчас бизнес сталкивается с тотальной цифровой неграмотностью выпускников школ

Я когда слышу о планах "порезать математику" на НМТ, начинаю верить Юлии Тимошенко. Рассказывающей о мировом сговоре с целью колонизации Украины. Ибо такие планы по математике в школах реально могут вынашивать только рептилоиды.

У нас есть проблема государственной политики. Профиль образования – это профиль будущей рабочей силы. И уникального рыночного предложения Украины на мировом рынке. Конечно, мы можем забыть, что нам нужны наука, инженеры, дроны, самолеты, мосты, красивые новые дома и промышленность. Может быть, наша уникальность в том, чтобы быть мировыми блоггерами. И немного – выдающимися спортсменами. Может, у рептилоидов действительно такой замысел. Но это опять-таки – к государству. Ведь надежды на то, что рынок образования будет формировать бизнес, является утопией на уровне "Конца истории" одного американского фантаста. В последние 15 лет влияние крупного бизнеса на образовательные процессы в стране измеряется гомеопатическими дозами.

Во-вторых, отсутствие четкого фокуса от государства породило очень специфические взгляды на образование у родителей. Конечно, мы не осуждаем педагогические таланты других. Но проблема девальвации ценности образования в стране есть. Как и засилье курсов молодых блоггеров и актерского мастерства. Для развития талантов "нашего творческого ангелочка". Некоторые частные школы уже превратились в ивент-агентства, предлагая родителям вместо "проблем и вызовов образования" комфортный путь "гармонического развития и подготовки к жизни". Между тем, выпускник частной британской школы Борис Джонсон легко цитирует Гомера на древнегреческом.

На выходе есть катастрофа.

Вот реальная ситуация. Бизнес сейчас столкнулся с тотальной цифровой неграмотностью выпускников школ. Это в нашу цифровую эру. Потому что все, что у них есть – это телефон в руках. Табличка в экселе, найти что-то в CRM или забить туда какую-нибудь инфу, банально набрать текст – это вызывает ступор. Это реально "подготовка к жизни"?

Или вузы. Есть такие, которые как вошли в режим онлайн еще во время ковида, так до сих пор и в нем находятся. Это ужасно.

Нет, конечно, что в некоторых странах дети шьют футбольные мячики и на долю не сетуют. Им эта математика и не нужна, как и остальные науки.

Источник: Facebook-страница Василия Самохвалова.