Засновник та керуючий партнер агенції RMA (PlusOne Group) каже, що вже зараз бізнес стикається з тотальною цифровою неграмотністю випускників шкіл

Я, коли чую про плани "порізати математику" на НМТ, починаю вірити Юлії Тимошенко. Яка розповідає про світову змову з метою колонізації України. Бо такі плани на математику у школах реально можуть виношувати лише рептилоїди.

У нас є проблема державної політики. Профіль освіти – це профіль майбутньої робочої сили. І унікальної ринкової пропозиції України на світовому ринку. Звісно, ми можемо забути, що нам треба наука, інженери, дрони, літаки, мости, красиві нові будинки та промисловість. Може, наша унікальність в тому, щоб бути світовими блогерами. І трохи – видатними спортсменами. Може, у рептилоїдів справді такий задум. Але це знову-таки – до держави. Адже надії на те, що ринок освіти буде формувати бізнес, є утопією на рівні "Кінця історії" одного американського фантаста. За останні 15 років вплив великого бізнесу на освітні процеси в країні вимірюється гомеопатичними дозами.

По-друге, відсутність чіткого фокусу від держави породила дуже специфічні погляди на освіту в батьків. Звісно, ми не засуджуємо педагогічні таланти інших. Але проблема девальвації цінності освіти в країні є. Як і засилля курсів молодих блогерів та акторської майстерності. Для розвитку талантів "нашого творчого янголятка". Деякі приватні школи вже перетворились на івент-агенції, пропонуючи батькам замість "проблем та викликів освіти" комфортний шлях "гармонійного розвитку та підготовки до життя". Між тим, випускник приватної британської школи Борис Джонсон легко цитує Гомера давногрецькою.

На виході маємо катастрофу.

Ось реальна ситуація. Бізнес нині зіткнувся з тотальною цифровою неграмотністю випускників шкіл. Це у нашу цифрову епоху. Тому що все, що в них є – це телефон у руках. Табличка в екселі, знайти щось у CRM чи забити туди якусь інфу, банально текст набрати – це викликає ступор. Це реально "підготовка до життя"?

Або ВНЗ. Є такі, що як увійшли в режим онлайн ще під час ковіду, так досі й в ньому перебувають. Це страшно.

Нє, звісно, що в деяких країнах діти шиють футбольні м’ячики та на долю не нарікають. Їм ця математика й не треба, як і решта наук.

Джерело: Facebook-сторінка Василя Самохвалова.