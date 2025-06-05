Математика, которая решает все: почему НМТ-2025 вызвало споры среди украинцев

Обязательная математика стала барьером для творческих детей.

В 2025 году на национальном мультипредметном тестировании (НМТ) нужно было составить четыре предмета. Три обязательных: украинский язык, история Украины и математика и четвертый по выбору. Математика вызвала больше всего нареканий общества — тесты не градуированы по уровню сложности, а если даже математика и не нужна в будущей профессии, если не набрать проходной балл — вступление в вуз заказано.

С такой ситуацией столкнулась дочь Ольги Матушенко. Девушка — художница. Окончила профильный лицей, дополнительные курсы по фотографии, обработке изображений, анимации и т. д. Девушка мечтала рисовать мультфильмы. Но образование в Украине, несмотря на художественный талант, получить не сможет — на НМТ не сдала именно математику. Сейчас ищет возможности обучения за рубежом.

"Дети творческих специальностей готовятся в два раза больше, потому что должны сдать не только НМТ, но и профильные творческие предметы. Сразу скажу, дочь готовилась к мультимедийному тесту с репетиторами и решала все тренировочные тесты на проходные баллы. Стресс, воздушные тревоги, ребенок плывет от нагрузки сдать четыре экзамена в один день", — пишет Ольга и подчеркивает — почему же тогда на технические специальности не сдают творческий конкурс. Барьером становится, в частности, отсутствие разного уровня требований для тех, у кого математический профиль, и для тех, кто не будет использовать ее в профессии.

Девушка мечтала получить художественное образование

Рисунок юной художницы

Ее поддержали немало публичных лиц и просто украинцев. Они отмечают, что математика в этом году сложная, а Украине не хватает профильных образовательных классов и разного НМТ для "технарей и гуманитариев". При этом такое мнение разделяет и некоторые учителя.

Творческие дети уезжают за границу

Многие комментаторы поддержали выпускницу

Математика – слишком сложная

Однако есть и те, кто подчеркивает — проходной балл по математике на гуманитарных специальностях чрезвычайно низкий. Чтобы его набрать, достаточно элементарных знаний. Но в Украине проблема с уровнем преподавания такова, что даже такие знания получить сложно. Более того — часть "творческих" специальностей требует нормального уровня знаний математики.

Иногда дети не могут сдать экзамен — это их не уничтожает

Проблему усматривают не в математике, а в преподавании

Ранее "Телеграф" рассказывал, что реформу школы, когда старшие классы выбирают предметы по специальности, начнут тестировать с учебного года 2025/2026 в 30 учебных заведениях. Обязательным он станет в 2027 году.