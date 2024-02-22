Денежная помощь на приобретение лекарств: где будет проходить регистрация и какова сумма выплаты
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Есть фиксированный размер начисления
Благотворительный фонд Каритас продолжает производить определенные денежные выплаты для украинцев. Эта организация объявляет о начале регистрации на финансовую помощь в размере 2000 гривен.
Как говорится в Caritas Краматорске, эта выплата состоится в рамках проекта "Адвокация постоянных социальных услуг". Ее получат те, кому нужно купить рецептурные лекарства.
Кто может получить помощь
На выплату рассчитывают жители и ВПЛ, проживающие в Краматорске и Краматорском районе Донецкой области, отвечающие следующим критериям уязвимости:
- тяжелобольные люди в возрасте от 65 лет (например, у которых диагностирован сахарный диабет, астма, инсульт и т.п.);
- люди в возрасте от 18 лет, имеющие I-II группы инвалидности и нуждающиеся в постоянном медикаментозном лечении;
- люди от 18 лет с онкологическими заболеваниями, без оформленной группы инвалидности.
Как оформить выплату
Лицу необходимо будет предоставить рецепт на лекарства и/или выписку от врача, что подтверждает диагноз и содержит перечень необходимых лекарств.
После этого решение о предоставлении благотворительной помощи будет принято комиссией после тщательного изучения пакета документов. Однако следует отметить, что регистрация по телефону не гарантирует получение благотворительной помощи.
Если возникнут вопросы, украинцу можно подать заявление и обратиться по телефонам 050 315 68 32 и 066 993 28 00 с 10:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком городе Украине лицам насчитают от 15 до 50 тысяч гривен.