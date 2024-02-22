Грошова допомога на придбання ліків: де проходитиме реєстрація та яка сума виплати

Є фіксований розмір нарахування

Благодійний фонд Карітас продовжує здійснювати певні грошові виплати для українців. Ця організація оголошує про початок реєстрації на фінансову допомогу в розмірі 2000 гривень.

Як мовиться у Caritas Краматорськ, ця виплата відбудеться в рамках проєкту "Адвокація сталих соціальних послуг". Її отримають ті, кому потрібно придбати рецептурні ліки.

Хто може отримати допомогу

На виплату розраховують мешканці та ВПО, які проживають в Краматорську та Краматорського району Донецької області, що відповідають наступним критеріям уразливості:

важкохворі люди віком від 65 років (наприклад, у яких діагностовано цукровий діабет, астму, інсульт тощо);

люди віком від 18 років, які мають І-II групи інвалідності та потребують постійного медикаментозного лікування;

люди віком від 18 років з онкологічними захворюваннями, без оформленої групи інвалідності.

Як оформити виплату

Особі необхідно буде надати рецепт на ліки та/або виписку від лікаря, що підтверджує діагноз та містить перелік необхідних ліків.

Після цього рішення про надання благодійної допомоги буде прийнято комісією після ретельного вивчення пакета документів. Однак варто зауважити, що реєстрація телефоном не гарантує отримання благодійної допомоги.

Якщо виникнуть запитання, то українцю можна подати заяву та звернутись за телефонами 050 315 68 32 та 066 993 28 00 з 10:00 до 16:00 з понеділка по п’ятницю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому місті Україні особам нарахують від 15 до 50 тисяч гривень.