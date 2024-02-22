В среднем на 20%: впервые в 2024 году подешевел лук, известна причина

Не исключено, что в скором времени цена снова упадет

В Украине впервые в текущем году дешевеет лук, хотя ранее эксперты прогнозировали рост цен на овощ. Уже на этой неделе аграрии продавали его по 8-14 гривен за килограмм.

Фермеры увеличили предложение из-за того, что запасы начали постепенно портиться. Многие аграрии пытались придержать продажу, но постепенное снижение качества продукции заставило их снижать цену, сообщает EastFruit.

Лук подешевел на 20%

В хранилищах фермеров и оптовиков сейчас много лука, который скоро испортится, причем это уже составляет серьезную проблему. Поэтому они начали реализовать популярный овощ со скидкой в 20%. Но даже по такой цене есть риск не продать все запасы. Поэтому стоимость лука могут еще раз пересмотреть.

Однако не все фермеры пошли на этот шаг. Аграрии, у которых в запасах качественный лук, решили воздержаться от продаж. Вероятно, они возобновят реализацию овоща с середины марта.

Отметим, что несмотря на высокую стоимость лука, он в феврале 2024 года в 3,6 раз дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения бралась средняя цена овоща.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в феврале дешевле сварить борщ благодаря снижению стоимости овощей. В последнее время упали в цене картофель и морковь, но не только они.