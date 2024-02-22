У середньому на 20%: вперше у 2024 році подешевшала цибуля, відома причина

Не виключено, що незабаром ціна знову впаде

В Україні вперше у цьому році дешевшає цибуля, хоча раніше експерти прогнозували зростання цін на овоч. Вже цього тижня аграрії продавали його у межах 8-14 гривень за кілограм.

Фермери збільшили пропозицію через те, що запаси почали поступово псуватися. Чимало аграрії намагалися притримати продаж, але поступове зниження якості продукції змусило їх знижувати ціну, повідомляє EastFruit.

Цибуля подешевшала на 20%

У сховищах фермерів та гуртовиків зараз багато цибулі, яка скоро зіпсується, причому це вже становить серйозну проблему. Тому вони почали реалізувати популярний овоч зі знижкою 20%. Але навіть за такою ціною є ризик не продати усі запаси. Тому вартість цибулі можуть ще раз переглянути.

Однак не всі фермери пішли на цей крок. Аграрії, які мають у запасах якісну цибулю, вирішили утриматися від продажів. Ймовірно, вони відновлять реалізацію овочів із середини березня.

Зазначимо, що незважаючи на високу вартість цибулі, вона у лютому 2024 року в 3,6 разів дешевша, ніж в аналогічний період минулого року. Для порівняння бралася середня ціна овочів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у лютому дешевше зварити борщ завдяки зниженню вартості овочів. Останнім часом впали в ціні картопля та морква, але не лише вони.