Работники хлебной лавки и хозяева кота называют его по-разному

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Рыжий кот каждое утро занимает место на ступеньках семейной мини-пекарни на улице Грушевского в Малине на Житомирщине. Там он ждет покупателей, которые останавливаются, чтобы его погладить.

Кот приходит около десяти утра, когда открывается лавка, сообщает "Суспільне Житомир". Работники прозвали его Рыжим из-за цвета шерсти.

"Иногда люди также приносят ему вкусняшки. Некоторые пытаются предложить ему хлеб, который покупают у нас. Но, к сожалению, он не ест хлеб", – сказал владелец мини-пекарни Василий Коваленко.

Кот любит консервы и мясо. В солнечные дни он греется возле лавки, а когда на его место падает тень, перебирается туда, где еще светит солнце.

Кот Рыжий

Однажды девочки долго фотографировали Рыжего и захотели забрать его домой. Одна уже успела отправить фото маме и получить ее согласие, когда Коваленко объяснил, что у кота есть хозяева.

Кот живет неподалеку. Его хозяин Вадим рассказал, что семья подобрала животное на улице два года назад.

"Как-то мы бежали, увидели кота, погладили его, и он начал бежать за нами. Так мы забрали его домой. Зовут его Рыжик", – сказал Вадим.

Кот Рыжий и Василий Коваленко, владелец мини-пекарни

Кот Рыжий

Вечером, когда в лавке опускают роллету, кот идет домой. Так что "работник" пекарни не бездомный, а просто общительное животное.

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