Курс доллара до конца февраля – эксперты рассказали, чего ждать от заокеанской валюты

Курс расти будет, но

Не исключено, что до конца текущей недели курс доллара по отношению к гривне может вырасти. Вместе с тем соотношение заокеанской и украинской валют в конце февраля — начале марта вряд ли серьезно изменится.

По мнению начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового, в последние дни зимы валютный рынок будет демонстрировать относительную стабильность. Любые же изменения будут малозаметны.

Основными тенденциями будут:

на рынке будет действовать режим управляемой гибкости, предусматривающий регулирование соотношения спроса и предложения через механизм валютных интервенций;

свободное курсообразование на межбанке и отсутствие ограничений на наличном рынке будут побуждать к ежедневным небольшим курсовым изменениям;

доминантой станут курсы межбанка: на их основе будут формироваться курсы наличного рынка, где будет продолжаться конкуренция "курсов покупки" между финучреждениями.

В целом как предполагает Тарас Лесовой, на следующей неделе следует ожидать, что курсовые "рамки" возможных изменений останутся постоянными: на межбанке 38,5-39,5 грн/$ и 41,5-43 грн/€, на наличном рынке 38,8-39,9 грн /$ и 41-43 грн/€.

При этом разница между курсами межбанка и наличного рынка составит в коммерческих банках до 0,6 грн., а в обменниках до 1 грн. и выше. Ежедневные курсовые изменения на наличном рынке – до 0,3-0,5 грн. Разница же между курсами купли и продажи в банках составит до 0,5 грн, а в обменных пунктах – до 1 грн.

"Таким образом, следует рассчитывать на то, что рынку не будут угрожать чрезмерные курсовые скачки, сохранится баланс между спросом и предложением. Конечно, учесть все факторы, которые повлияют на рынок крайне сложно. Однако пока отсутствуют какие-либо глобальные риски, которые представляли бы угрозу для рынка", — резюмирует Тарас Лесовой.

Экономический эксперт Александр Охрименко также полагает, что на наличном рынке не обойдется без изменений, но колебания в 10-20 копеек при цене доллара в 38 гривен не будут особо заметными.

"Как показывает статистика, украинцы стали меньше покупать долларов чем прежде, хотя и по-прежнему чаще чем продавать. Это говорит о том, что упавшие доходы несколько затормозили спрос на валюту и потому особых скачков курса ожидать не стоит", — подчеркивает собеседник "Телеграфа".

Тем временем по заявлениям некоторых экспертов курс доллара на межбанке может вырасти до 39 гривен, что повлечет за собой и рост курса на наличном рынке.