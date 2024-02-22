Курс долара до кінця лютого – експерти розповіли, чого чекати від заокеанської валюти

Курс зростатиме, але

Не виключено, що до кінця поточного тижня курс долара щодо гривні може зрости. Водночас співвідношення заокеанської та української валют наприкінці лютого — на початку березня навряд чи серйозно зміниться.

На думку начальника департаменту казначейства банку "Глобус" Тараса Лєсового, останніми днями зими валютний ринок демонструватиме відносну стабільність. Будь-які зміни будуть малопомітні.

Основними тенденціями будуть:

на ринку діятиме режим керованої гнучкості, що передбачає регулювання співвідношення попиту та пропозиції через механізм валютних інтервенцій;

вільне курсоутворення на міжбанку та відсутність обмежень на готівковому ринку спонукатимуть до щоденних невеликих курсових змін;

домінантою стануть курси міжбанку: на їх основі формуватимуться курси готівкового ринку, де продовжуватиметься конкуренція "курсів купівлі" між фінустановами.

Загалом, як припускає Тарас Лєсовий, наступного тижня слід очікувати, що курсові "рамки" можливих змін залишаться постійними: на міжбанку 38,5-39,5 грн/$ і 41,5-43 грн/€, на готівковому ринку 38, 8-39,9 грн/$ та 41-43 грн/€.

При цьому різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме у комерційних банках до 0,6 грн., а в обмінниках – до 1 грн. і вище. Щоденні курсові зміни на готівковому ринку – до 0,3–0,5 грн. Різниця між курсами купівлі та продажу в банках складе до 0,5 грн, а в обмінних пунктах – до 1 грн.

"Таким чином, слід розраховувати на те, що ринку не загрожуватимуть надмірні курсові стрибки, збережеться баланс між попитом та пропозицією. Звичайно, врахувати всі фактори, які вплинуть на ринок вкрай складно. Однак поки що відсутні будь-які глобальні ризики, які б становили загрозу для ринку", — резюмує Тарас Лєсовий.

Економічний експерт Олександр Охріменко також вважає, що на готівковому ринку не обійдеться без змін, але коливання 10-20 копійок при ціні долара 38 гривень не будуть особливо помітними.

"Як показує статистика, українці стали менше купувати доларів ніж раніше, хоча і як і раніше частіше, ніж продавати. Це говорить про те, що доходи, що впали, дещо загальмували попит на валюту і тому особливих стрибків курсу очікувати не варто", — підкреслює співрозмовник "Телеграфа".

Тим часом за заявами деяких експертів курс долара на міжбанку може зрости до 39 гривень, що спричинить зростання курсу на готівковому ринку.