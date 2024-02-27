Спекулянты не дремлют: что будет с курсом доллара на этой неделе

Местами разница между курсом продаж и покупкой прогнозируется до 70 копеек

Американская валюта в Украине в последние дни показывает восходящий тренд. К концу текущей рабочей недели может существенно измениться курс наличного доллара.

Как прогнозирует финансовый аналитик Алексей Козырев, передает Минфин, в течение 27 февраля-1 марта показатели могут измениться неоднородно — доллар подешевеет в покупке и подорожает в продаже. Поэтому обменники будут предлагать курс, который будет колебаться от 37,9 до 38,85 грн.

По его словам, украинские обменники до начала марта будут работать с разницей в курсе продаж и покупки в пределах 20-30 копеек. Однако местами, где низкая конкуренция, может произойти расширение спреда — 50-70 коп.

В банках курс доллара будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,85 до 38,90 грн.

Козырев отмечает, что на валютном рынке в течение 27 февраля-1 марта ожидается напряженная ситуация — спекулянты будут пытаться раскачать курс. Однако Нацбанк будет контролировать все.

"Пока что Нацбанк имеет все инструменты и ресурсы для удержания ситуации под контролем. На межбанке — за счет интервенций для поддержки курса гривны, а также модернизации нормативной базы под быстро меняющиеся экономические и военные реалии. На наличном рынке — за счет рыночных и административных рычагов влияния на банки и финкомпании с их обменниками", – объяснил аналитик.

Курс доллара в Украине по состоянию на 27 февраля

По данным портала "Минфин", во вторник, 27 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,20 грн (покупка) и 38,70 (продажа). Наличный курс — 38,60 (покупка) и 38,70 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,33.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чего ожидать от курса доллара в Украине в марте.