Спекулянти не дрімають: що буде з курсом долара на цьому тижні

Місцями різниця між курсом продажу та купівлею прогнозується до 70 копійок

Американська валюта в Україні останніми днями показує висхідний тренд. До кінця поточного робочого тижня може суттєво змінитись курс готівкового долара.

Як прогнозує фінансовий аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін, протягом 27 лютого-1 березня показники можуть змінитись неоднорідно — долар здешевшає в купівлі та здорожчає в продажу. Тому обмінники пропонуватимуть курс, який коливатиметься в межах 37,9 до 38,85 грн.

За його словами, українські обмінники до початку березня будуть працювати зі різницею курсом продажу та купівлі у межах 20-30 копійок. Однак, місцями, де низька конкуренція, може відбутись розширення спреду — 50-70 коп.

У банках курс долара перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,85 до 38,90 грн.

Козирев зауважує на тому, що на валютному ринку протягом 27 лютого-1 березня очікується напружена ситуація — спекулянти намагатимуться розгойдати курс. Однак Нацбанк буде контролювати все.

"Поки що Нацбанк має всі інструменти та ресурси для утримання ситуації під контролем. На міжбанку — за рахунок інтервенцій для підтримки курсу гривні, а також модернізації нормативної бази під економічні та військові реалії, що швидко змінюються. На готівковому ринку — за рахунок ринкових та адміністративних важелів впливу на банки та фінкомпанії з їхніми обмінниками", – пояснив аналітик.

Курс долара в Україні станом на 27 лютого

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 27 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,60 (купівля) та 38,70 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,33.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чого очікувати від курсу долара в Україні у березні.