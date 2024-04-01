Разница будет поразительная: как изменятся тарифы на воду с 1 апреля в Украине

Повышение стоимости будет в два этапа

В Украине с 1 апреля постепенно должно происходить повышение тарифов на коммунальные услуги, это касается и воды. Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить стоимость водоснабжения.

Об этом рассказал глава союза потребителей коммунуслуг Олег Попенко изданию "Новости Live". Он подчеркнул, что подорожание может достигнуть 60% за кубометр.

По словам Попенко, нацкомиссия опубликовала ориентировочные тарифы, повышение которых будет происходить в два этапа (апрель и июль). Но сначала их должны согласовать с правительством.

Значительный рост тарифов вызван несколькими причинами:

За последние два года тарифы не пересматривали. В то время как за это время подорожала электроэнергия и выросла зарплата. Неудовлетворительное состояние украинских водоканалов, требующих немедленной модернизации и ремонта. Возможное хищение средств и одновременно большая задолженность у потребителей.

Прогнозируются изменения сумм в квитанциях за воду на 10% — 60%.

"Средства потребителей разворовывались, а сейчас получается, что нужно поднимать тарифы на 50-60%", — говорит Попенко.

Он также подчеркнул, что в любом случае уровень новых тарифов на украинских предприятиях водоснабжения и водоотвода будет зависеть от местных особенностей производства и предоставления соответствующих услуг.

В заключение эксперт добавил, что повышение цен на воду не способно решать проблемы водоканалов, поскольку им необходима модернизация, а на это нужно десятки миллиардов гривен. Покрыть их не сможет даже повышение на 60%.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с тарифами на газ с 1 апреля. До 30 апреля цена кубометра газа для бытовых потребителей будет фиксирована.