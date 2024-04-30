Кабмин обновил размер выплат для военных: денежное довольствие существенно выросло

Есть фиксированные выплаты и такие, размер которых определяется отдельно

Кабинет министров обновил условия предоставления и размера денежного довольствия для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минимальный размер денежного довольствия составляет 20 100 гривен в месяц.

Дополнительное вознаграждение за участие в боях составляет 100 тысяч гривен в месяц. За выполнение задания на линии столкновения предполагается вознаграждение в 70 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Для военных, выполняющих специальные задания за пределами линии столкновения, тоже будет финансовое вознаграждение. Его размер составляет 30 тысяч гривен.

При заключении первого контракта в 2024 году будет предоставлена единовременная финансовая выплата. Ее размер зависит от звания, и находится в пределах от 24 224 до 30 280 грн.

Военные ВСУ, которые не могут исполнять обязанности из-за ранения, будут ежемесячно получать по 20 100 грн. Инструкторы учебных центров могут рассчитывать на дополнительное вознаграждение в 15-30 тысяч грн.

Курсантам будут доплачивать за обучение в условиях военного положения. Размер выплаты составляет 2 350 грн в месяц.

Если военный попал в плен, то выплата в 100 тысяч сохраняется. Размер финансовой помощи при увольнении рассчитывается индивидуально.

Ранее "Телеграф" сообщал, что военные могут получить "подъемные". Это особый вид выплат.