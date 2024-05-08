Некоторые украинцы останутся без половины пенсии: кому не повезет

Такое решение принимает только суд

Пенсионеры, получающие выплаты, могут остаться без них за 5 факторов. Однако есть еще одна причина, по которой у пожилых заберут 20% или 50% начисления.

Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, они могут лишиться части выплат при наличии задолженностей, которые нельзя погасить другими способами. Поэтому пенсионерам нужно сначала заплатить их, чтобы суд не забрал часть начисления.

Решение о возмещении долгов таким образом принимает суд, если на банковских счетах должника не хватает средств и его имущество не имеет достаточной ценности для покрытия долгов.

По каким причинам у пенсионера заберут 20% или 50%

в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, – 20%.

Чтобы у пенсионера была возможность удовлетворить базовые нужды, суд может назначить возмещение в сумме не более 50% от пенсионного начисления на:

содержание членов семьи (алименты);

возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;

возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;

возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

В то же время 20% от пенсии — по другим видам взысканий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, заберут ли пенсию у украинца, который хочет заняться предпринимательской деятельностью.