Некоторые украинцы останутся без половины пенсии: кому не повезет
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Такое решение принимает только суд
Пенсионеры, получающие выплаты, могут остаться без них за 5 факторов. Однако есть еще одна причина, по которой у пожилых заберут 20% или 50% начисления.
Как пояснили в Министерстве юстиции Украины, они могут лишиться части выплат при наличии задолженностей, которые нельзя погасить другими способами. Поэтому пенсионерам нужно сначала заплатить их, чтобы суд не забрал часть начисления.
Решение о возмещении долгов таким образом принимает суд, если на банковских счетах должника не хватает средств и его имущество не имеет достаточной ценности для покрытия долгов.
По каким причинам у пенсионера заберут 20% или 50%
- в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%;
- по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, – 20%.
Чтобы у пенсионера была возможность удовлетворить базовые нужды, суд может назначить возмещение в сумме не более 50% от пенсионного начисления на:
- содержание членов семьи (алименты);
- возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций;
- возмещение ущерба, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего;
- возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
В то же время 20% от пенсии — по другим видам взысканий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, заберут ли пенсию у украинца, который хочет заняться предпринимательской деятельностью.