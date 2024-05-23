Любая точно не подойдет: какие есть требования к пенсионной банковской карте

Этих исключений придерживаться очень легко

Украинские пенсионеры могут получать свои пенсии по почтовому отделению или на банковский счет. Чтобы начисление производилось ежемесячно, карточка должна соответствовать ряду запросов.

Есть три важных момента, на которые стоит обратить внимание. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Чтобы пенсию зачислили на банковский счет, он должен быть:

открытым в одном из уполномоченных банков — перечень можно найти по ссылке ;

открытым исключительно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

действующим.

Кроме того, при подаче заявления о назначении или перерасчете выплаты и выборе способа начисления через банк пожилой человек должен иметь номер счета в международном формате IBAN — он состоит из 29 цифр и букв.

Узнать его можно в мобильном приложении любого банка или в отделении учреждения.

Если пенсионер сменил банковские реквизиты, то об этом нужно сообщить в Пенсионный фонд (физически или онлайн), чтобы выплаты не задерживались.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что тысячам пенсионеров в Украине осуществили индексацию пенсий ранее.