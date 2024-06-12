Некоторые овощи прошлогоднего урожая серьезно подорожали: что с "молодыми" и каких цен ждать

Они оба входят в борщевой набор

По сравнению с прошлым годом, стоимость овощей борщевой набора изменилась. В мае-июне старая морковь и лук в украинских магазинах подорожали, а молодые овощи в этом сезоне подешевели.

Больше всего увеличилась цена на старую морковь. Об этом сообщил портал Минфин, ежедневно проводящий мониторинг стоимости продуктов в супермаркетах.

Цены на морковь

Пока морковь стоит в среднем 47,93 гривны за килограмм, что на 24,36 гривны дороже, чем в мае — 23,57 гривны за 1 кило.

Что касается молодого овоща, то он, наоборот, подешевел. В июне средняя стоимость моркови составляет 79,95 гривны за кило, что на 7,92 гривны меньше, чем месяцем ранее.

Стоимость лука в магазинах

Если в этом месяце лук репчатый имеет ценник 32,60 гривны, то в мае он был дешевле на 2,36 гривны, то есть 30,14 гривны за килограмм.

Цена на молодой лук, который сейчас продается по 24,90 гривны за кило, в прошлом месяце была наоборот выше – 48,26 гривны за 1 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена на хлеб вырастет на 30%. На это повлияет отключение света, нехватка зерна и мобилизация.