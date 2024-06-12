Некоторые овощи прошлогоднего урожая серьезно подорожали: что с "молодыми" и каких цен ждать
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Они оба входят в борщевой набор
По сравнению с прошлым годом, стоимость овощей борщевой набора изменилась. В мае-июне старая морковь и лук в украинских магазинах подорожали, а молодые овощи в этом сезоне подешевели.
Больше всего увеличилась цена на старую морковь. Об этом сообщил портал Минфин, ежедневно проводящий мониторинг стоимости продуктов в супермаркетах.
Цены на морковь
Пока морковь стоит в среднем 47,93 гривны за килограмм, что на 24,36 гривны дороже, чем в мае — 23,57 гривны за 1 кило.
Что касается молодого овоща, то он, наоборот, подешевел. В июне средняя стоимость моркови составляет 79,95 гривны за кило, что на 7,92 гривны меньше, чем месяцем ранее.
Стоимость лука в магазинах
Если в этом месяце лук репчатый имеет ценник 32,60 гривны, то в мае он был дешевле на 2,36 гривны, то есть 30,14 гривны за килограмм.
Цена на молодой лук, который сейчас продается по 24,90 гривны за кило, в прошлом месяце была наоборот выше – 48,26 гривны за 1 кг.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цена на хлеб вырастет на 30%. На это повлияет отключение света, нехватка зерна и мобилизация.