Спрос на доллар будет падать: насколько упадет курс на этой неделе

Эксперт дала прогноз

В течение этой недели колебания наличного курса американской валюты могут достичь максимальных 41,3 гривны. Эксперт прогнозирует постепенное снижение спроса на доллар.

Интервенции Национального банка Украины на этой неделе увеличились до 898 миллионов долларов, чем неделей ранее. Многие финансисты ожидали такого действия от регулятора, как пояснила Руководитель казначейского департамента Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала.

"Однако рост фундаментального давления на ценовую стабильность оставлял достаточно пространства для сомнений. Поэтому для части рынка снижение учетной ставки стало неожиданным и могло временно усилить спрос на валюту", — говорит Золотько.

По ее словам, на наличном рынке колебания курса были сдержанны, ведь стоимость доллара колебалась в коридоре 40,80–41,0 гривны. Кроме того, в течение 17-23 июня предполагается умеренное понижение спроса на американскую валюту по всем показателям.

Потому, как резюмирует Золотько, курс американского доллара в наличном сегменте будет находиться в пределах 40,7-41,3 гривны.

Курс доллара в Украине на 16 июня

По данным портала "Минфин", во вторник, 16 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,52 грн (покупка) и 41,05 (продажа). Наличный курс — 40,96 (покупка) и 41,07 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,64 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли опуститься курс доллара в Украине ниже 40 гривен.