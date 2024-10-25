Планируют ли в Украине повышать возраст выхода на пенсию

Для украинцев будут создавать новые условия, чтобы мотивировать работать дольше

В Украине не намерены повышать пенсионный возраст для граждан. Однако министр социальной политики Оксана Жолнович говорит о создании новых условий, чтобы люди смогли работать дольше.

Стандарт, заложенный в 2017 году, является оптимальным и не действует как ограничение возраста человека, а как количества отработанных лет. Об этом сообщила министр в интервью агентству "Укринформ".

По ее словам, в министерстве работают над возобновлением навыков для пожилых людей, а также обучением их чему-то новому, в частности цифровой грамотности.

"Человек в 65 лет — это не дедушка с седой бородой. Это еще очень активная личность, которая хочет быть востребованной в обществе, имеет хорошие возможности вносить вклад в экономику и замечательный опыт. Учитывая эти обстоятельства, нам нужно создавать условия, чтобы люди пенсионного возраста хотели приобщиться к работе, и чтобы работодатели также рассматривали их как ценный ресурс ", — сказала глава Минсоцполитики.

В то же время, она также считает, что пенсия приводит к потере лица определенных социальных ценностей, ведь гражданин перестает ходить на работу и находиться в социуме. Так что одна из главных задач Минсоцполитики — "не оставлять людей в "четырех стенах" как можно раньше, а сохранить эту социальную активность".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров может рассчитывать на повышенные выплаты в ноябре.