Как самому посчитать, какая будет пенсия

Для персонального расчета пенсии есть удобный онлайн-инструмент

Украинцы могут самостоятельно рассчитать будущую пенсию благодаря сервису, доступному на веб портале Пенсионного фонда Украины. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Сервис позволяет гражданам получить персональные данные из Реестра застрахованных лиц, а также информацию об их трудовой деятельности. Пользователи могут выбрать алгоритм расчета – на основе текущих данных или с прогнозом страхового стажа до момента выхода на пенсию по возрасту. Чтобы найти "Пенсионный калькулятор", перейдите к разделу "Застрахованным лицам". Обязательные для ввода данные отмечены красной звездочкой.

Как выглядит пенсионный калькулятор

Кроме того, доступна функция редактирования информации о заработной плате и периодах работы, позволяющая уточнить расчет. После внесения всех данных, система предоставляет пользователю прогнозируемый размер пенсии и детальный протокол расчета. Количество попыток для изменения входных данных и повторного расчета не ограничено, что позволяет экспериментировать с разными сценариями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсии регулярно индексируются — мартовские уже начали выплачиваться с учетом повышения. Правда, оно коснулось не всех.