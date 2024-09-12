В Харькове прогремело два мощных взрыва: что известно (обновлено)

Детали атаки от "Телеграфа"

В четверг, 12 сентября, в Харькове прогремело два взрыва. Прилеты были зафиксированы по одному из густонаселенных районов города.

На места ударов направляются все экстренные службы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В Харькове прогремело два мощных взрыва. По оперативной информации, прилеты зафиксированы в густонаселенном районе. Удары пришлись по частному сектору.

Повреждены жилые дома, но, к счастью, информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Эту же информацию подтвердил и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Есть попадания рядом с частными домами. Осмотр места происшествия продолжается", — говорится в сообщении.

Взрывы раздались около 17:00. Сейчас в области объявлена ​​воздушная тревога.

Людей призывают находиться в укрытиях, а также позаботиться о собственной безопасности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что войска РФ в ночь на четверг, 12 сентября, запустили по территории Украины десятки БПЛА. Под ударом оказались прежде всего пограничные города, например, в Конотопе (Сумская область) "шахед" упал на жилую многоэтажку. Кроме жилого дома также загорелись гражданские автомобили. Была информация о раненых, но их количество не называется.