У Харкові пролунало два потужних вибухи: що наразі відомо (оновлено)

Деталі атаки від "Телеграфу"

У четвер, 12 вересня, у Харкові пролунало два вибухи. Ворожі прильоти було зафіксовано по одному із густонаселених районів міста.

На місцях ударів працюють всі екстрені служби. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Харкові пролунало два потужних вибухи. За оперативною інформацією, прильоти зафіксовано у густонаселеному районі. Удари прийшлися по приватному сектору.

17.43 — на місці ворожого удару рятувальники деблокували жінку з дитиною. Їхнім життям нічого не загрожує. При цьому Ігор Терехов пише про те, що деблоковані були дві жінки та дитина.

17.07 — Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила.

Цю ж інформацію підтвердив і голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Є влучення поряд із приватними будинками. Огляд місця події триває", — йдеться у повідомленні.

17.00 — два вибухи пролунало в Харкові. В області було оголошено повітряну тривогу.

Людей закликали перебувати в укриттях, а також подбати про власну безпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що війська РФ в ніч на четвер, 12 вересня, запустили по території України десятки БПЛА. Під ударом опинилися насамперед прикордонні міста, наприклад, у Конотопі (Сумська область) "шахед" впав на житлову багатоповерхівку. Крім житлового будинку також спалахнули цивільні автомобілі. Була інформація про поранених, але їхня кількість не називається.