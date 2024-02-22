Халатность или саботаж: почему "Укрзализныця" уже полгода не продает металлолом

Что мешает Укрзализныце выполнить утвержденный правительством финансовый план

Еще в конце прошлого года Кабмин утвердил финансовый план АО "Укрзализныця" на 2024 год. Согласно документу, ущерб перевозчику прогнозируется на уровне 12,6 млрд грн. Впрочем, в УЗ мгновенно сделали поправку, что данные потери будут возмещены за счет разработанного плана по выходу на безубыточность.

Одним из элементов данного плана всегда была продажа лишнего имущества УЗ, в том числе накопившегося на складах подведомственных ей металлолома металлолома. Потенциал перевозчика достаточно велик: по оценкам главы правления Евгения Лященко, "Укрзализныця" обеспечивает 12-15% от общей заготовки лома в Украине. Это обстоятельство позволяло закладывать в финпланы в разные годы дополнительные денежные поступления от продажи металлолома потребителям. Речь идет если не о миллиардах, то о сотнях миллионов гривен.

Однако последние полгода "Укрзализныця" перестала продавать металлолом на рынок. Последний тендер прошел в сентябре 2023 года. Если по итогам 2022 года УЗ успешно реализовала 113 000 т лома на общую сумму примерно 670 млн грн, то в 2023 году — всего 76 400 т лома на 460 млн грн. Более того, даже этот показатель прибавочного дохода выглядит слишком оптимистично. Дело в том, что "Укрзализныця" не только перестала организовывать аукционы, но и прекратила отгрузку лома по уже заключенным контрактам, торги по которым были проведены зимой 2023! Соответственно перевозчик не получил деньги от потребителей, которая осуществляется как постоплата.

При этом металлурги – главные потребители лома в стране – не получили дефицитное и стратегическое для них сырье. В 2023 году потребности метпредприятий в металлоломе удалось обеспечить. По данным "УАВтормета", заготовка лома в прошлом году даже увеличилась на 28%, до 1,3 млн т. Но здесь важно отметить, что весь этот прирост был направлен на экспорт в страны ЕС. И база для украинских металлургов, в сущности, не увеличилась.

А вот уже в 2024 году на рынке начался кризис предложения. Так, по итогам января сбор лома упал на 21% до самого низкого уровня с начала осени. Более того, февраль, вероятно, будет завершен с еще более низкими показателями, что ставит под угрозу производственные планы весной, когда происходит традиционный всплеск спроса на металлопродукцию после "зимней спячки". Кроме того, логистика экспорта стала проще и дешевле стали благодаря переходу всех металлургов на использование морского коридора из портов Одессы.

Таким образом, сейчас все металлургические предприятия в Украине работают по сути "с колес", поскольку за зимние месяцы "съели" свои складские запасы лома. В этой ситуации возврат УЗ на рынок был бы очень кстати. Но она сидит на сырье, как "собака на сене". Тем более что этот лом уже скопился в больших объемах на территории ее предприятий, а в некоторых случаях даже мешает нормальной хозяйственной деятельности.

Более того, наибольший объем образующегося на УЗ лома составляют негабаритные виды, мощности по переработке которых в текущих условиях в Украине ограничены. То есть даже если УЗ резко возобновит продажи лома на украинский рынок, то это не даст эффекта в виде дополнительного дохода. Основные игроки не смогут сразу выкупить и переделать весь лом. Поэтому необходима стабильная и регулярная работа по организации тендеров, а затем отгрузка сырья.

В текущей ситуации в ответ на вопрос, почему "Укрзализныця" уже полгода не продает металлолом, почему-то хочется поставить одно из двух слов: саботаж или халатность. В пользу первого из них говорит тот факт, что УЗ целенаправленно не реализует лом. Причем кроме невостребованных и трудно реализуемых на экспорт видов на ее складах накапливаются и виды лома с высокой металлургической ценностью. Однако Кабмин запретил экспортировать сырье в обход системы Прозорро. Продажи в связи с непрозрачностью процедуры.

Но есть и элементы бесхозяйственности, когда остановка выгрузки складов УЗ привела к их затариванию, а также прекращению разборки старых вагонов на лом. Поэтому комбинация этих двух факторов — халатность или саботаж — вполне и могла привести к тому, что "Укрзализныця" перестала продавать металлолом на украинский рынок, "махнув рукой" на дополнительный доход, автоматически создающий дыру в финплане стратегического предприятия воюющего государства.