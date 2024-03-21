В составе СМПУ создан Евроинтеграционный комитет

Решением Совета директоров в составе Союза молочных предприятий Украины создан Евроинтеграционный комитет. Он будет консолидировать действия представителей молочного сектора Украины по евроинтеграции по защите интересов отечественной молочной отрасли и гармоничного сотрудничества с европейскими коллегами. Об этом сообщается на Facebook странице СМПУ.

Комитет будет сотрудничать с правительством Украины, украинскими и европейскими экспертами, партнерами и профильными ассоциациями. Экспертами Комитета разрабатывается Дорожная карта с определением шагов, необходимых для интеграции отечественной молочной отрасли в европейскую лактосферу, обозначены временные рамки и ресурсы. В 2024-25 годах предусмотрено осуществить анализ разногласий в законодательствах Украины и ЕС относительно молочной отрасли и разработать рекомендации по необходимым изменениям в законодательстве и нормативных актах.

Евроинтеграционный комитет СМПУ также будет оказывать консультативную поддержку украинским производителям молока и переработчикам, будет способствовать доступу к финансированию и инвестициям. Задачей Комитета также содействие продвижению украинской молочной продукции на рынок ЕС, участие в международных выставках и организация торговых миссий.

Партнером Евроинтеграционного комитета является Европейская молочная ассоциация (EDA), с которой СМПУ уже долгое время успешно сотрудничает.